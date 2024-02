Corinthians vence Cruzeiro e é tri da Supercopa de futebol feminino

O Corinthians se tornou tricampeão da Supercopa do Brasil de futebol feminino ao derrotar o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, que contou com um público de mais de 33 mil torcedores. A equipe alvinegra continua sendo a única que venceu esta competição.

"É surreal a gente viver isso aqui. Parece rotina, mas cada dia que a gente está aqui é mais emocionante, é mais vibrante sentir o apoio da torcida. Mais um ano começando com o pé direito, com o título. Mas é assim, o Corinthians vai brigar de novo por tudo. E esse jogo, principalmente, é um jogo gostoso. Um jogo até o final emocionante, com VAR.", disse Duda Sampaio, em entrevista ao canal SporTV.

Para ser campeão e embolsar uma premiação de R$ 600 mil, o Timão passou por Inter (4 a 2) e Ferroviária (2 a 0), além da própria Raposa. Já a equipe celeste, que se tornou vice-campeã da Supercopa pela primeira vez e recebeu R$ 400 mil, havia despachado pelo caminho Real Brasília (1 a 0) e Avaí Kindermann (3 a 0).

A partida, que estava até certo ponto tranquila, ganhou emoção em forma de polêmica nos minutos finais, quando o Cruzeiro teve um gol anulado. A arbitragem pegou um toque na mão de Byanca Brasil no momento do gol, o que gerou muita irritação por parte da comissão técnica da equipe celeste, tanto que o médico foi expulso.

"Eu e toda a torcida do Cruzeiro estamos orgulhosos. É um trabalho de quase dois anos, muito novo. Enfrentar o Corinthians aqui na Neo Química, sendo que nunca perdeu aqui e conquistou todos os títulos possíveis, é muito difícil. Fizemos o que foi possível. Eu sou 100% Cruzeiro. Tenho uma relação muito linda pelo Corinthians, mas uma vez que entrei nesse projeto, minhas energias são todas pelo Cruzeiro", afirmou Ronaldo, dono da SAF cruzeirense.

Na primeira competição de Lucas Piccinato como técnico do Corinthians - assumiu a vaga de Arthur Elias que foi para a seleção brasileira -, a equipe da casa viu um adversário aguerrido que chegou a balançar as redes aos seis minutos, com um gol contra de Yasmin. O VAR, no entanto, analisou o lance e pegou impedimento de Marília.

Após se recuperar do susto e empurrado pela torcida que lotou a Neo Química Arena, o alvinegro paulista passou a tomar conta da partida e quase abriu o placar aos 14, com Gabi Portilho, que pegou a sobra e jogou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Corinthians voltou com outra postura e abriu o placar aos dois minutos. Duda Sampaio cobrou falta e contou com a falha da goleira Taty Amaro para jogar a bola no fundo das redes. O segundo poderia ter saído aos dez, mas o arremate de Gabi Portilho ficou no travessão.

Com o apito final, se instaurou a festa das campeãs da Supercopa.

"A CBF tem feito o trabalho de fomentar o futebol feminino em todo o Brasil. Estamos nos qualificando em todos os setores e buscando parceiros para termos mais visibilidade e receita. Nosso compromisso é em crescer o futebol feminino", finalizou Ednaldo Ferreira, presidente da CBF.