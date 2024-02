Mbappé avisa presidente do PSG que vai embora ao final da temporada

Kylian Mbappé comunicou ao presidente do Paris Saint-Germain que deixará o clube no final da temporada. A informação foi dada por vários veículos franceses.

A emissora RMC informou que essa ação era uma promessa do jogador, de que quando ele tomasse uma decisão, o presidente Nasser Al-Khelaifi seria o primeiro a saber. Essa não é a primeira vez que o astro frances ameaça deixar o clube. Anteriormente, ele foi convencido com um contrato milionário. Durante as negociações, o presidente da França, Emmanuel Macron, chegou a pedir para o camisa 7 permanecer na Capital.

A reunião teria acontecido na terça-feira (12), no centro de treinamento de Possy, e o jogador gostaria de ter comunicado o presidente antes, mas ele não se encontrava disponível, segundo o jornal L'Équipe.

Depois, o presidente, quando informado, comunicou o treinador Luiz Enrique e o diretor esportivo, Luis Campos, sobre a decisão de Mbappé. A informação é do Le Parisien. No ano passado, o jogador já havia informado ao clube que não queria ativar a cláusula de renovação para mais uma temporada, desejando encerrar o vínculo com o time de Paris em junho de 2024.

O novo time do atacante não foi anunciado. Embora o Real Madrid seja o favorito, ainda não houve um acordo financeiro entre as partes. Segundo os veículos franceses, a nota oficial não será divulgada agora.

De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências, o PSG pretende chegar forte no mercado de transferências para suprir a ausência de grandes estrelas. No início desta temporada, o clube precisou lidar com as saídas de Neymar e Messi.

Romano aponta Rafael Leão, do Milan, e Bernardo Silva, do Manchester City, como os dois principais alvos dos franceses.