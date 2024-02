Notas esportivas

Pré-Olímpico - Na última rodada do torneio classificatório para ao Jogos de Paris, Brasil e Argentina se enfrentaram neste domingo. O confronto terminou em vitória brasileira/argentina, pelo placar de PLACAR. O jogo Venezuela x Paraguai, que definiria as vagas na competição, não estava encerrado até o fechamento desta edição

Copa da Asia - O Qatar é bicampeão asiático. No sábado, no estádio Lusail, a seleção bateu a Jordânia por 3 a 1 com hat-trick de pênalti de Akram Afif e ficou com a taça da Copa da Ásia. Este é o segundo título da história do país, conquistado de forma consecutiva. Desta vez, porém, a taça foi vencida dentro de casa.

Diego Souza - Com passagens marcante pelo Grêmio e vários outros clubes do futebol brasileiro, o atacante anunciou sua aposentadoria do futebol. Em suas redes sociais, ele agradeceu ao futebol por ter mudado sua vida e ter proporcionado momentos únicos de alegria. Diego tem 38 anos e atuou como centroavante, volante e meio-campista.

Real Madrid - As lesões continuam assombrando o elenco do clube espanhol e preocupando o técnico Carlo Ancelotti. O desfalque da vez é o britânico Jude Bellingham, diagnosticado com uma torção de 'alto grau' no tornozelo esquerdo, neste domingo. O meio-campista poderá ficar de fora de até quatro jogos.

Futebol feminino - O técnico Arthur Elias ganhou um desfalque de peso na preparação da seleção brasileira. Jogadora de confiança e titular absoluta do treinador, a goleira Lelê sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, passará por cirurgia e está fora por até 10 meses, perdendo os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e a temporada.

Tênis - Bia Haddad foi eliminada do WTA 500 de Abu Dhabi. Na manhã deste sábado, a brasileira perdeu Daria Kasatkina na semifinal da chave de simples. Com uma boa atuação, Kasatkina, 14ª colocada do ranking da ATP, venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6.

Natação - O primeiro dia de finais da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos teve quebra de recorde mundial. Ao abrir o revezamento 4x100m masculino, o chinês Zhanle Pan bateu a marca do romeno David Popovici ao completar sua prova em 46s80. A marca já foi de César Cielo, que bateu o recorde mundial em 30 de julho de 2009, ao nadar em 46s91 no Mundial de Roma.