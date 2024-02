Futebol feminino - Neste domingo, as Gurias Coloradas encaram o Corinthians, em jogo único, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil, às 10h30min, no Beira-Rio. Cartão azul - O futebol deve passar por uma mudança nos próximos meses. A International Football Association Board (Ifab), órgão responsável pelas regras da modalidade, deve testar a utilização do cartão azul para penalizar jogadores. O árbitro poderá usar o recurso para punir os jogadores que tentarem as chamadas "faltas táticas", que impedem uma chance clara de gol. Os advertidos deverão deixar o gramado por 10 minutos - no caso de dois cartões deste tipo, ele será expulso automaticamente. Além disso, caso o atleta já tenha um amarelo e receba um cartão azul, ele também será expulso. Seleção brasileira - A CBF quer ter Juan, ex-jogador e atual gerente do Flamengo, como coordenador técnico. As conversas já estão em andamento e ele negocia os detalhes para deixar o clube carioca. Coritiba - O Coxa anunciou nesta quinta-feira que o atacante Leandro Damião, aos 34 anos, assinou pré-contrato com o clube. O jogador chegará na capital paranaense nos próximos dias para passar por exames médicos. Cruzeiro - A Raposa confirmou a chegada do zagueiro Lucas Villalba, 29 anos, por empréstimo junto ao Argentinos Juniors até o fim de 2024. Ele é o oitavo reforço do clube para a atual temporada, na qual o objetivo é uma vaga na Libertadores. Marcelinho Carioca - A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado e sete suspeitos viraram réus pelo sequestro do ex-jogador e de sua amiga Tais Moreira, em dezembro do ano passado. Eles tiveram prisão preventiva decretada, e cinco já estão detidos. Outras duas pessoas seguem foragidas. Tênis - Em clima de preparação para Paris 2024, Bia Haddad e Luisa Stefani venceram mais uma na chave de duplas no WTA de Abu Dhabi e avançaram à semifinal do torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos. Nesta quinta-feira, elas bateram as norte-americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Na semifinal, neste sábado, elas vão encarar outra dupla americana, formada por Sophia Kenin e Bethanie Mattek-Sands.