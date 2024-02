Super Bowl: saiba onde assistir e conheça histórico de Chiefs X 49ers

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentam no Super Bowl para definir o campeão da National Football League (NFL) na temporada 2023/2024. A partida acontece no domingo (11), às 20h30 (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, estádio do Las Vegas Raiders, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A transmissão no Brasil será feita em TV aberta, TV fechada e streamings.

Em busca do bicampeonato, os Chiefs chegam à final da NFL tendo batido o Baltimore Ravens na decisão da Conferência Americana (AFC). O time liderado pelo quarterback Patrick Mahomes foi abaixo do esperado na temporada regular. Além do título da última temporada, o time de Kansas foi campeão em 1970 e 2020. Primeiro classificado ao Super Bowl, busca conquistar o título pela segunda temporada consecutiva, algo que não acontece na NFL desde os Patriots de 2004 e 2005.

Já os Niners têm um dos melhores times da NFL e enfrentaram altos e baixos ao longo da temporada. O astro da equipe é Brock Purdy, última escolha do Draft 2022, que foi fundamental para a equipe passar com tranqulidade na divisão Oeste da NFC. Ainda assim, o time de San Francisco teve dificuldades para superar Green Bay Packers e Detroit Lions.

A final repete o Super Bowl LIV disputado em Miami, na Flórida, em 2019. Na ocasião, o triunfo dos Chiefs por 31 a 20 fez com que o astro Patrick Mahomes colocasse o anel no dedo pela primeira vez.

Show do intervalo

O tradicional show do intervalo estará por conta do rapper Usher. Essa é a segunda vez que o artista se apresenta no Super Bowl, já que foi como convidado da banda Black Eyed Peas que comandou o momento em 2011. O show terá início 1h30min depois do início da partida, ou seja, deve começar por volta das 22h (horário de Brasília).

Onde assistir a Kansas City Chiefs X San Francisco 49ers