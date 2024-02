Vitor Roque sai do banco, faz 1º gol na Europa e dá vitória ao Barcelona

O Barcelona venceu o Osasuna por 1 a 0 em partida disputada nesta quarta-feira (31), no estádio Olímpico Lluís Companys, em jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Vitor Roque marcou o gol da vitória do Barça, aos 17 minutos do segundo tempo. Esta foi a primeira vez que o brasileiro de 19 anos balançou as redes desde sua chegada ao futebol europeu. O atacante disputou cinco partidas antes, todas saindo do banco de reservas.

O Barcelona volta a vencer após dois tropeços consecutivos. O jogo desta quarta foi o primeiro desde que Xavi anunciou sua saída no fim da temporada. O time blaugrana vinha de derrota por 5 a 3 para o Villarreal e eliminação na Copa do Rei diante do Athletic Bilbao.

Com o resultado, o Barcelona chega a 47 pontos e está na 3ª posição de La Liga. Já o Osasuna fica estacionado com 26 pontos e se mantém na 12ª colocação.

O Barça volta a campo no próximo sábado (3), contra o Alavés, às 14h30 (de Brasília), fora de casa. O Osasuna fará seu próximo compromisso um dia depois, quando recebe o Celta de Vigo.

COMO FOI O JOGO

Por segundos, pareceu que Vitor Roque enfim teria mais que 30 minutos de jogo no Barcelona. Xavi foi forçado a fazer uma alteração no ataque com 7 minutos de jogo, por conta de lesão de Ferran Torres. O brasileiro foi o primeiro jogador a fazer trabalho de aquecimento, mas o técnico preferiu colocar o meio-campista Fermín López na ponta-esquerda.

O Barcelona fez um primeiro tempo apático. O time da casa teve 70% de posse de bola e cedeu poucos espaços ao Osasuna, mas foi incapaz de criar boas chances.

Vitor Roque mudou a cara do jogo. O brasileiro saiu do banco aos 16 do segundo tempo, e não precisou nem de dois minutos em campo para causar impacto. O atacante recebeu belo cruzamento de João Cancelo e apareceu na primeira trave para cabecear e abrir o placar.

O jovem brasileiro ainda cavou uma expulsão no Osasuna. Unai García, que já tinha cartão amarelo, precisou apelar a um carrinho para frear a velocidade de Vitor Roque. O time visitante ficou com um a menos a partir dos 22 da etapa final.

O Barça teve um gol anulado de Lewandowski, impedido. O Osasuna assustou em lances de bola parada nos minutos finais, porém não conseguiu alterar o placar de 1 a 0 para o Barcelona.