NBA tem vitória dos líderes, revés dos Bucks e tapa de desafeto em LeBron

A recheada rodada da NBA, na noite desta segunda-feira (29), contou com vitórias dos líderes das Conferências Leste e Oeste, com uma derrota do Milwaukee Bucks na estreia do técnico Doc Rivers e uma partida tensa entre Houston Rockets e Los Angeles Lakers, que rendeu até um tapa de Dillon Brooks em LeBron James.

Em Denver, os vice-líderes das tabelas se enfrentaram, com vantagem para os anfitriões. Os Nuggets foram liderados por Nikola Jokic na vitória sobre o Milwaukee Bucks por 113 a 107. O sérvio registrou 25 pontos, 16 rebotes e 12 assistências, em seu 14º "triple-double" na temporada. Jamal Murray contribuiu com 35 pontos.

A atuação da dupla ofuscou o, autor de 29 pontos e 12 rebotes, e também a estreia de Doc Rivers, contratado para substituir o técnico Adrian Griffin, demitido na semana passada.. No Leste, os Bucks têm retrospecto de 32 vitórias e 15 derrotas. No Oeste, os Nuggets, atuais campeões da NBA, tem histórico de 33/15 na temporada regular até agora.Em Houston,tornou a partida entre os Rockets e o Los Angeles Lakers num dos mais tensos das últimas semanas. Antigo desafeto de LeBron James, ele. Brooks também entrou em atrito com Vanderbilt, que acabou dando um empurrão no rival e foi expulso de quadra.Na vitória dos anfitriões por 135 a 119, Jalen Green e Alperen Sengun foram os destaques da equipe da casa, com 34 e 31 pontos, respectivamente. Cada um anotou também 12 rebotes e sete assistências. Pelos Lakers,Apesar do resultado, o. Os Lakers aparecem na nona colocação, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 24. Os Rockets figuram em 11º, com 22/24.Entre os líderes das conferências, o Boston Celtics evitou a zebra ao derrotar o New Orleans Pelicans por 118 a 112. Em casa, o time favorito chegou a estar perdendo por 11 pontos, mas reagiu a tempo, sob a liderança de Jayson Tatum (28 pontos, 10 rebotes e 8 assistências) e Jaylen Brown (22 pontos, 11 rebotes e 7 assistências).Pela Conferência Oeste, oao desbancar o Oklahoma City Thunder por 107 a 101, em duelo direto pela liderança., que jogaram em casa, com 27 pontos. O time anfitrião teve forte atuação coletiva, com seis jogadores alcançando os dois dígitos em pontuação. Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander registrou 37 pontos, oito assistências e sete rebotes.Na primeira posição, os, a segunda melhor campanha da temporada regular. Já o Thunder caiu para o terceiro posto e exibe retrospecto de 32/15.