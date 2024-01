Santa Vitória do Palmar tem campeonato de futebol de areia na temporada de verão

A Praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, no Sul do Estado, é sede de um campeonato de futebol de areia durante a temporada de verão. O Campeonato Praiano começou no fim de dezembro de 2023 e se estende até o dia 2 de fevereiro. As informações são da assessoria de imprensa da competição.

São aproximadamente 500 atletas envolvidos na competição, disputando nas categorias adulto, veterano, feminino, além de categorias de base. Os jogos ocorrem sempre nas noites das terças, quartas, quintas e sextas-feiras, com algumas partidas acontecendo também aos sábados, no Complexo Paraíso dos Mergulhões.

Segundo o prefeito Wellington Bacelo dos Santos, a programação já é tradicional no município, sendo realizada desde 2017 na Praia do Hermenegildo. "O campeonato reúne pessoas das mais diversas idades em uma grande confraternização através do esporte e em um ambiente de amizade e colaboração", destaca o prefeito.

O Campeonato Praiano faz parte das atividades do Verão Mergulhão, uma parceria da prefeitura com a Liga Vitoriense de Futebol. Além do campeonato de futebol de areia, é realizado o Torneio de Pênaltis, que também acontece na Praia do Hermenegildo, no próximo sábado (27), destacando a habilidade e a destreza dos competidores. No mesmo dia, será realizada a Caminhada da Lua Cheia, que parte dos Molhes da Barra do Chuí e segue até o Hermenegildo.