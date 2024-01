Porto Alegre Country Club sedia etapa do Tour Nacional Juvenil de Golfe

A partir desta quinta-feira (25), o Porto Alegre Country Club (PACC) recebe a elite do golfe brasileiro até 18 anos de idade. O clube de golfe da capital gaúcha sedia uma etapa do Tour Nacional Juvenil de Golfe na modalidade Stroke Play até o próximo domingo, com 62 atletas de diferentes regiões do País. O Tour Nacional Juvenil tem o apoio da Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe).

O torneio é válido para o Ranking Mundial Amador de Golfe (WAGR), Categoria A masculino e feminino, para o ranking nacional e estadual. "É uma etapa nacional que conta pontos para o ranking mundial. Então é importante até para os nossos jogadores, jogando em casa, e faz muita diferença ser um jogador local, terem chance de marcar uma pontuação maior no ranking", destaca Vinícius Müller, Head Pro do Porto Alegre Country Club e integrante da comissão organizadora do campeonato.

O fato de contar pontos para o ranking mundial, inclusive, é um dos principais atrativos da etapa. "Quem está disputando no ranking, vai estar aqui", define Müller. Além da pontuação, os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus.

A modalidade de jogo Stroke Play, também conhecida como Medal Play, consiste em todos os jogadores competirem entre si baseados no seu escore total. Em cada buraco, os jogadores entregam um cartão de escores no qual consta o número bruto (gross) de tacadas efetuadas. O vencedor é o jogador que completar os 18 buracos com o menor número de tacadas.

"Cada tacada que tu dá, conta. Você joga 18 buracos por dia e, no fim dos três dias, são 54 buracos. Então cada tacada que tu deu na bola contou, então é a soma de todas as tacadas. Quem der o menor número, ganha o torneio. Tem algumas modalidades em que um jogador joga contra o outro e vão se eliminando, igual ao tênis, por exemplo. Mas a Stroke Play é a mais usada. Então é o jogador contra o campo", contextualiza Müller.

Um detalhe importante do regulamento desta etapa é que cada jogador poderá sair para campo com apenas um caddie, que é a pessoa responsável por carregar a bolsa, os tacos e dar apoio moral aos jogadores. Os pais e/ou acompanhantes que não estiverem designados como caddie, deverão manter uma distância obrigatória mínima de 25 jardas de cada jogador.

A etapa que abriu o calendário nacional da modalidade em 2024 foi disputada no Arujá Golf Clube, em Arujá (SP), entre os dias 17 e 19 de janeiro. Participaram do torneio golfistas de 25 clubes de seis estados brasileiros (SP, RS, PR, AM, RJ e MG), além de seis convidados do Paraguai.

Já a etapa gaúcha do Tour Nacional Juvenil é figurinha carimbada nas competições da categoria. Geralmente, a etapa está entre as primeiras disputadas, sendo fundamental para o pontapé inicial de pontuações nos rankings nacional e mundial. O PACC já recebeu mais de 20 etapas do torneio em diferentes anos.

Etapa do RS do Tour Nacional Juvenil de Golfe:

Categorias | Data de nascimento |Tees/Jardagens | Caddie | Premiação

MASCULINO

CAT. A - Jogadores das categorias B e C: - 1º

CAT. B - Nasc. de 01.01.2006 até 31.12.2008 - Azul (6165) - Não - 1º, 2º e 3º

CAT. C - Nasc. de 01.01.2009 até 31.12.2010 - Azul (6165) - Não - 1º, 2º e 3º

CAT. D - Nac. de 01.01.2011 até 31.12.2012 - Amarelo (5591) - Não - 1º, 2º e 3º

CAT. E - Nasc. de 01.01.2013 a 31.12.2014 - Verde (4799) - Sim - 1º, 2º e 3º

CAT. F (9 holes) - Nasc. após 01.01.2015 - Preto (1900) - Sim 1o, 2o e 3o

FEMININO

CAT. A - Jogadores das categorias B e C: - 1º

CAT. B - Nasc. de 01.01.2006 até 31.12.2008 - Lilás (5384) - Não - 1º, 2º e 3º

CAT. D - Nac. de 01.01.2011 até 31.12.2012 - Vermelho (5063) - Não - 1º, 2º e 3º

CAT. E - Nasc. de 01.01.2013 a 31.12.2014 - Verde (4799) - Sim - 1º, 2º e 3º

CAT. F (9 holes) - Nasc. após 01.01.2015 - Preto (1900) - Sim - 1º, 2º e 3º