Lesionado, Éder Militão estende contrato com o Real Madrid até 2028

Mesmo machucado, o zagueiro Éder Militão estendeu seu vínculo com o Real Madrid nesta terça-feira (23). O jogador da seleção brasileira assinou novo contrato, agora com duração até 30 de junho de 2028. O acordo anterior se encerraria em 2025.



Ao anunciar a renovação, o clube espanhol exaltou a evolução do jogador desde sua chegada ao time, em 2019, com apenas 21 anos. Em breve comunicado, o Real disse que Militão "se tornou um dos melhores zagueiros do mundo".



Desde que desembarcou na equipe madrilenha, Militão já acumulou 143 jogos, com 11 gols, além de nove títulos: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes da Fifa, uma Supercopa da Europa, dois troféus do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e três taças da Supercopa da Espanha.

O clube não revelou as cifras envolvidas no novo contrato. Mas a imprensa espanhola apontou que o jogador deverá receber 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) por temporada.



Militão está afastado dos gramados desde 12 de agosto do ano passado. Ele sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo logo no começo da atual temporada europeia. Inicialmente, a previsão era de baixa por ao menos nove meses, o que inviabilizaria o retorno do jogador ainda nesta temporada.



