Botafogo rompe negociações pelo lateral Manafá, que já havia sido anunciado

Anunciado como reforço pelo Botafogo, o lateral-direito Wilson Manafá não vai vestir a camisa alvinegra. O Glorioso optou por romper as conversas após um impasse com o Granada. Os cariocas avaliaram que o clube espanhol não cumpriu algumas bases da negociação que já tinham sido alinhadas. O jogador foi anunciado há seis dias.

Manafá era aguardado no Rio de Janeiro na última semana, mas a viagem entrou em compasso de espera devido a trâmites burocráticos. Matteo Tognozzi, diretor do Granada, havia demonstrado surpresa com o anúncio do clube carioca, e indicado que outros times estavam interessados no jogador português.

Além de anunciar Manafá como reforço nas redes sociais, o diretor de futebol André Mazzuco confirmou aos jornalistas a chegada do português, antes da apresentação de Alexander Barboza no Estádio Nilton Santos.

John Textor, dono da SAF do Alvinegro, comentou o caso em uma rede social no último fim de semana. "Se ele não for contratado, é porque decidi não deixar outro clube quebrar o acordo e desrespeitar o Botafogo. Só o tempo dirá se eles são honrados. Você também deve saber que nosso departamento de futebol agiu perfeitamente".

A diretoria segue no mercado em busca de um nome para o setor, apontado como carente para a temporada 2024 -Rafael cumpre etapas da recuperação da cirurgia feita no ano passado, Mateo Ponte está com a seleção do Uruguai no Pré-Olímpico e Di Plácido deixou o clube.