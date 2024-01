Bia Haddad e Rafael Matos vencem em estreias na chave de duplas do Aberto da Austrália

O Brasil somou duas vitórias no Aberto da Austrália nesta terça-feira (16), ambas nas chaves de duplas. Beatriz Haddad Maia e Rafael Matos, com seus respectivos parceiros, estrearam com bons resultados - a brasileira já havia vencido em sua primeira partida na chave de simples, em Melbourne.No embalo do título conquistado no fim de semana passado, Bia manteve a dupla com Taylor Townsend. E, juntas, venceram mais uma vez. Brasileira e americana derrotaram a eslovaca Tereza Mihalikova e a chinesa Yifan Xu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h28min de partida.