Empréstimo junto a alemães segue dificultando chegada de Borré

A negociação do Inter em torno de Borré, grande desejo colorado para esta temporada, teve um desdobramento em solo alemão neste final de semana. O colombiano foi titular do Werder Bremen no empate em 1 a 1 com o Bochum neste domingo, em jogo válido pelo campeonato alemão. A escalação de Borré, que está emprestado ao Werder Bremen, é um indicativo de que o clube continua travando a liberação do atleta junto ao Eintracht Frankfurt, detentor do passe do atleta.

O Inter já chegou a um acordo com o Eintracht para a contratação, além de ter acerto financeiro com o próprio atacante de 28 anos. Porém, Borré tem contrato de empréstimo com o Werder Bremen até 30 de junho deste ano, e o clube não pretende liberar o atacante sem receber uma compensação financeira pelo período em que deixaria de tê-lo no elenco. O presidente colorado, Alessandro Barcellos, está na Alemanha para tentar desatar o nó - que, em último caso, pode forçar a chegada do reforço apenas na metade do ano, depois de ter cumprido todo o contrato com o Werder Bremen.

Em paralelo, o Inter confirmou neste domingo que adquiriu de forma definitiva o volante Rômulo junto ao Athletic-MG. O time gaúcho desembolsou R$ 3 milhões pela compra de 60% dos direitos econômicos do jogador, que assinou um novo vínculo com o clube gaúcho até o final de 2027.

O fim de semana também foi de saídas do lado colorado. O colombiano Nico Hernández rescindiu contrato com o Inter na sexta-feira e jogará pelo San Lorenzo, da Argentina, na próxima temporada. A saída do zagueiro diminui o número de estrangeiros no elenco - no momento, são oito.