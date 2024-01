Litoral Sul do RS sedia encontro internacional de paramotor, trike e paratrike

A cidade de Santa Vitória do Palmar, no litoral Sul do Rio Grande do Sul, será palco do 1º Encontro Internacional de Paramotor, Trike e Paratrike neste fim de semana. As provas acontecem na Praia do Hermenegildo e irão reunir cerca de 80 pilotos vindos de estados como Santa Catarina e São Paulo, além de profissionais internacionais, de países próximos à Fronteira, como Argentina e Uruguai. As informações são da assessoria do evento.

O paramotor, também conhecido como parafly, é uma adaptação do parapente e conta com um motor acoplado às costas do piloto. O trike consiste em uma asa delta com motor que pode levar até duas pessoas. Já o paratrike combina o parapente e o trike, proporcionando maior conforto durante os procedimentos de voo.

“Essa é uma programação inédita que está movimentando a cidade. Além dos nossos moradores, estamos aguardando a chegada de pessoas de diversas partes do país, além de países vizinhos”, observa o prefeito de Santa Vitória do Palmar, Wellington Bacelo dos Santos.

O encontro terá competição com manobras radicais e os turistas poderão fazer voo livre. Além das manobras nas três modalidades, o público poderá conferir manobras com aeromodelismo. O recordista brasileiro em paramotor, José Roberto Gerolamo, conhecido como Betão, será um dos participantes do evento.

“Esse evento tomou uma proporção inesperada. Estamos com 20 pilotos internacionais e mais de 80 competindo”, revela Bruno Mena Acosta, um dos organizadores, que já projeta a realização da segunda edição. A programação não será realizada em caso de chuva e o vento precisa estar favorável, cerca de 15 quilômetros por hora.

Encontro Internacional de Paramotor, Trike e Paratrike

Quando: 12, 13 e 14 de janeiro;

Onde: Praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar;

Horário: das 9h às 12h.