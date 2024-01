Quem é Thiago Carpini, técnico favorito para substituir Dorival Júnior no São Paulo

Thiago Carpini, técnico do Juventude, ganhou força entre os dirigentes do São Paulo nas últimas horas e pode ser o escolhido para substituir Dorival Júnior, que deixou o tricolor paulista após aceitar o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira. A diretoria são-paulina também estuda os nomes do argentino Luis Zubeldía, ex-LDU e atualmente sem clube, e do uruguaio Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atual técnico do Valladolid, da Espanha, para o cargo.



A expectativa é de que o São Paulo defina o nome do novo treinador até o fim desta semana. Caso decida pela contratação de Carpini, o clube terá de pagar uma multa rescisória de aproximadamente R$ 1 milhão ao Juventude. O tricolor paulista deseja um técnico com um perfil mais jovem e vê em Carpini uma opção mais viável no momento. O clube fez sondagem ao argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e o português Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, mas ambos desejam permanecer em seus respectivos clubes.

• LEIA TAMBÉM: Juventude tem cobrança interna por melhor desempenho no Gauchão



Aos 39 anos, a carreira de Carpini foi alavancada pela histórica campanha do Água Santa no Campeonato Paulista do ano passado. O treinador levou o time de Diadema à final da competição, deixando pelo caminho o Red Bull Bragantino e o próprio São Paulo. Na decisão, contra o Palmeiras, a equipe chegou a vencer o primeiro jogo, na Arena Barueri, por 2 a 1, mas acabou perdendo o título ao ser goleada, por 4 a 0, na partida de volta, no Allianz Parque. À época, Abel Ferreira elogiou o trabalho apresentado pelo jovem treinador, que foi eleito o melhor técnico da competição.



Após o Paulistão, Carpini recebeu sondagens de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o Água Santa sem calendário nacional na ocasião, ele acertou a sua ida para o Juventude para a disputa da segunda divisão. Sob o comando do treinador, o time gaúcho terminou a competição em segundo, com 65 pontos, e garantiu o acesso à elite do futebol nacional. Carpini chegou a ser consultado pelo Santos para assumir o time em 2024, mas declinou para continuar no Juventude.



Natural de Valinhos, na Região Metropolitana de São Paulo, Carpini foi jogador profissional antes de seguir carreira de treinador. Atuando como volante, chegou a jogar em clubes como Atlético-MG, Bahia, Ponte Preta e Guarani, além de outros de menor expressão do futebol paulista. Antes de treinar o Água Santa, comandou o Oeste, Inter de Limeira e Ferroviária. Aos 39 anos, a carreira de Carpini foi alavancada pelado ano passado. O treinador levou o time de Diadema à final da competição, deixando pelo caminho o Red Bull Bragantino e o próprio São Paulo. Na decisão, contra o Palmeiras, a equipe chegou a vencer o primeiro jogo, na Arena Barueri, por 2 a 1, mas acabou perdendo o título ao ser goleada, por 4 a 0, na partida de volta, no Allianz Parque. À época, Abel Ferreira elogiou o trabalho apresentado pelo jovem treinador, que foi eleito o melhor técnico da competição.Após o Paulistão,. Com o Água Santa sem calendário nacional na ocasião, ele acertou a sua ida para o. Sob o comando do treinador, o time gaúcho terminou a competição em segundo, com 65 pontos, e garantiu o acesso à elite do futebol nacional. Carpini chegou a ser consultado pelo Santos para assumir o time em 2024, mas declinou para continuar no Juventude.Natural de Valinhos, na Região Metropolitana de São Paulo,. Atuando como volante, chegou a jogar em clubes como Atlético-MG, Bahia, Ponte Preta e Guarani, além de outros de menor expressão do futebol paulista. Antes de treinar o Água Santa, comandou o Oeste, Inter de Limeira e Ferroviária.