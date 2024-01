Thiago Wild cai em Adelaide e Felipe Meligeni vence no quali do Aberto da Austrália

A rodada da madrugada desta terça-feira (9) foi positiva para o tênis brasileiro na Oceania. Em preparação para o Aberto da Austrália, o Brasil somou quatro vitórias e duas eliminações. O maior destaque foi Felipe Meligeni, que superou a rodada de abertura do qualifying do primeiro Grand Slam da temporada.



Meligeni, que surpreendeu no último US Open ao alcançar a segunda rodada, derrotou o americano Michael Mmoh, cabeça de chave número 5 da fase de qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em pouco mais de uma hora. Atual 129º do ranking, o brasileiro vai enfrentar na segunda rodada o holandês Jesper de Jong, 153º do mundo.



A estreia de Meligeni estava agendada para segunda, mas a chuva acabou atrapalhando a programação do primeiro dia do quali. O Brasil também é representado por Laura Pigossi nesta fase. A brasileira deve estrear na madrugada de quarta-feira, pelo horário de Brasília. Os tenistas precisam vencer três jogos para conquistar a vaga na chave principal do Aberto da Austrália.

O Brasil também se destacou nas duplas. Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos venceram na estreia na chave do Torneio de Adelaide, também na Austrália. Eles superaram o russo Alexander Shevchenko e o espanhol Bernabe Zapata por 6/2 e 6/3. Matos vinha de queda nas oitavas de final em Brisbane.



Pelas oitavas de Adelaide, Matos e Barrientos terão um desafio mais complicado pela frente. Vão enfrentar os experientes franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, ambos campeões de Grand Slam.



Também avançou na chave de duplas de Adelaide o brasileiro Marcelo Melo. Ele e o parceiro, o holandês Matwe Middelkoop, derrotaram os locais Blake Ellis e Calum Puttergill por 7/5 e 6/4. Nas oitavas, eles vão duelar com o monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski, que formam a parceria cabeça de chave número cinco do torneio.



Já Thiago Wild tropeçou nas duas chaves de Adelaide. Nas duplas, ele e o peruano Juan Pablo Varillas foram batidos pelo equatoriano Gonzalo Escobar e pelo casaque Aleksandr Nedovyesov por 6/2 e 6/4. Na chave de simples, o brasileiro foi eliminado pelo local Alex Bolt por 6/3 e 6/2.



Wild havia sido eliminado na última rodada do qualifying. Mas entrara na chave principal como "lucky loser"



Wild havia sido eliminado na última rodada do qualifying. Mas entrara na chave principal como "lucky loser", graças a uma desistência, por ser o tenista de melhor ranking a cair no quali. Agora o brasileiro se prepara para jogar o Aberto da Austrália. No masculino, é o único tenista do País garantido diretamente na chave principal.

Ainda nesta terça, Marcelo Demoliner levou uma dura virada em sua estreia em Auckland, na Nova Zelândia. O brasileiro e o holandês Bart Stevens caíram diante dos argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni por 6/7 (9/11), 6/4 e 10/6.

BIA VENCE NAS DUPLAS

No feminino, Beatriz Haddad Maia venceu na estreia na chave de duplas de Adelaide. Ela e a americana Taylor Townsend superaram a russa Alexandra Panova e a americana Alycia Parks por 7/6 (7/4) e 6/1. Nas quartas de final, elas vão encarar a japonesa Shuko Aoyama e sérvia Aleksandra Krunic.



Na chave de simples, Bia havia sido eliminada logo na estreia. Apesar de ser cabeça de chave número cinco, a brasileira foi derrotada pela experiente russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0.