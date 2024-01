Guia do Gauchão - A série que apresenta todos os 12 clubes que disputarão o Campeonato Gaúcho foi excepcionalmente suspensa nesta segunda-feira e retorna na edição desta terça. Inter - Neste domingo, o Colorado anunciou a contratação do goleiro Ivan, que vem para ser o substituto imediato de Rochet. O atleta de 26 anos pertencia ao Corinthians, mas esteve emprestado ao Vasco na última temporada. No Beira-rio, ele chega de forma definitiva, com três anos de contrato. Enquanto a direção segue em busca de novos reforços, o grupo se reapresenta nesta segunda, às 16h30min, para dar início aos testes físicos pré-temporada. Grêmio - Um dos alvos do Tricolor nesta janela, o atacante Rogelio Funes Mori acertou com o Pumas, do México, para esta temporada e permanecerá atuando no País. Com isso, o clube gaúcho, agora, parte para outras opções no mercado. Por outro lado, o goleiro Marchesín, ex-Celta de Vigo, está muito próximo de ser anunciado. A delegação retoma os trabalhos nesta segunda, apenas para a realização de exames médicos. Dessa forma, a reapresentação oficial será nesta terça. Copa SP de Futebol Júnior - Fechando a 1ª rodada do principal torneio de base do Brasil, o São José perdeu para o Flamengo-RJ na última sexta-feira, por 2 a 1. Já pela 2ª rodada, no sábado, o Grêmio goleou o Figueirense-SC por 6 a 0, o Juventude ganhou da Portuguesa-SP por 1 a 0 e o Inter derrotou o Velo Clube por 2 a 1. Com esses resultados, Grêmio, Inter e Juventude já asseguraram vaga na próxima fase pelos grupos 4, 12 e 25, respectivamente. Bahia - Primeiro grande reforço anunciado pelo time baiano neste ano, o meia Everton Ribeiro foi oficialmente apresentado na manhã deste domingo em Salvador e se disse motivado por novos desafios para marcar história. O meia foi recebido com festa pela torcida no aeroporto e seguiu direto para a Fonte Nova, onde concedeu coletiva. Investigação - O PSG está sendo investigado pela Polícia francesa por um suposto "lobby" para garantir que Lionel Messi ganhasse a Bola de Ouro em 2021. O PSG teria "pressionado" a revista France Football, responsável pela premiação da Bola de Ouro, para favorecer Messi entre 2020 e 2021, segundo o jornal Le Monde.