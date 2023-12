Com reunião marcada, Grêmio define o futuro de Geromel nesta semana

Com o seu contrato se encerrando em menos de uma semana, o zagueiro Geromel sentará com o presidente Alberto Guerra, nesta semana, para definir seu futuro em 2024. O defensor de 38 anos não esconde que seu desejo é permanecer e se aposentar no Grêmio, clube que defende há dez anos. Para isso, ele deverá aceitar uma redução em seu salário, que lhe qualifica como um dos atletas mais bem pagos do elenco.

Depois de um ano conturbado, no qual esteve em campo apenas sete vezes, por conta das lesões, o ídolo tricolor espera se despedir dos gramados em grande estilo, com a oportunidade de jogar regularmente. O principal ponto que será discutido entre as partes é o tempo de contrato.

Com a aposentadoria planejada para a próxima temporada, Geromel pode acertar por seis meses ou um ano, ficando até o final da temporada. Mesmo com as dificuldades dentro das quatro linhas, a tendência é de que o camisa 3 permaneça, e a reunião desta semana deve sacramentar o acordo.