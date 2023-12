Festival de natação acontece em Tapes a partir desta sexta-feira

2º Festival de Natação em Águas Abertas entre esta sexta-feira (15) e o domingo (17). O evento, destinado a profissionais e amadores, receberá em torno de 200 nadadores. As provas, que aconteceriam em novembro, precisaram ser adiadas devido às cheias históricas que atingiram o Rio Grande do Sul A cidade de Tapes, no Rio Grande do Sul, recebe oentre esta sexta-feira (15) e o domingo (17). O evento, destinado a profissionais e amadores, receberá em torno de 200 nadadores. As provas, que aconteceriam em novembro, precisaram ser adiadas devido às

A tradicional travessia do Pontal de Tapes tem 7.600 metros e ocorre no sábado (16). Destinada a nadadores mais experientes, a prova de resistência tem largada do Pontal de Tapes em direção ao Clube Náutico Tapense (Rua João Ataliba Wolf, 01 - Centro). Serão em torno de 20 atletas competindo na prova.

Já no domingo, acontecem as provas de natação em circuito de 3 mil metros, 1.500 metros, 750 metros e 250 metros, com categorias que vão do pré-mirim ao master. As provas contam pontuação para o ranking e valem como a última etapa do Campeonato Gaúcho de Natação em Águas Abertas, promovido pela Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos (FGDA).

Os organizadores Cândido Nunes, Japur Daniel Conter de Almeida e Wilson Mattos, em parceria com o diretor de Águas Abertas da FGDA, Matheus Evangelista, buscam resgatar a tradição da cidade do Centro-Sul do Estado no esporte aquático.

"O principal objetivo do festival de natação, realmente, é fechar o ano. A maioria das competições já encerraram, tanto de amadores, quanto de profissionais. Agora, é uma última competição, para nadadores amadores e, também, para alguns profissionais", destaca Cândido Nunes.

Inicialmente, as provas aconteceriam em março, mas precisaram ser reagendadas por questões climáticas. Remarcado para novembro, o evento precisou ser adiado novamente por conta das cheias do Guaíba, que desemboca na Lagoa dos Patos. "Optamos por transferir para 16 e 17 de dezembro e foi uma ótima escolha, porque vai ser um fim de semana lindíssimo de sol e calor", destaca Nunes.

Conhecida como o "berço mundial da natação em águas abertas", Tapes foi a primeira cidade do Brasil a sediar uma etapa de Mundial de Natação em Águas Abertas, no ano de 1995.

"É muito importante para todos aqui. A cidade está mobilizada para receber o evento, [que está] no segundo ano e vem crescendo. Já dobramos o número de nadadores; no ano passado, foram em torno de 100 e, neste ano, serão em torno de 200. A ideia é que o evento cresça a cada ano mais e que consigamos agregar ainda mais provas, competições, público e nadadores", complementa o organizador.

Veja a programação: