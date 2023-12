Brasil recebe Mundial da Juventude de Vela nesta semana

O Brasil recebe a 52ª edição do Mundial da Juventude de Vela em Búzios, no Rio de Janeiro, nesta semana. O campeonato, que reúne 400 atletas de 62 países, teve a abertura no dia 9 de dezembro e segue até o próximo sábado (15). As informações são do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

A competição tem velejadores de até 19 anos que são divididos em classes que se assemelham em tamanho e estilo às olímpicas. Na cerimônia de abertura, cada uma das nações levou uma garrafa com um pouco da água dos seus países para despejaram em um recipiente, como parte do ritual.

"O Mundial da Juventude de Vela demonstra as possibilidades que temos em organizar eventos internacionais e revelar jovens atletas. Foi assim que aconteceu em 2009, quando sediamos pela primeira vez e tivemos as bicampeãs olímpicas Martine e Kahena como vencedoras", destaca o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira.

O evento terá mais de 140 regatas no período de competição nas três raias montadas de Manguinhos, Feia e Branca.

"Essa competição é uma grande conquista para o Brasil, assim como também é reflexo de anos de trabalho desenvolvendo a vela jovem no país. O programa que iniciou com o COB há cerca de seis anos começa a frutificar trazendo uma nova geração de atletas, que será a geração de Los Angeles 2028", afirma o presidente da Confederação Brasileira de Vela (CBVela).

Equipe Brasileira de Vela Jovem