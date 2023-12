Sede da Ilha do Pavão do GNU será reaberta neste sábado

Após ser atingida pela cheia do Guaíba em novembro, a sede da Ilha do Pavão do Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre, será reaberta neste sábado (16). Essa foi a segunda vez neste ano que o local precisou ser interditado devido aos alagamentos e enchentes que atingiram a Capital e outras cidades gaúchas. As informações são da assessoria do clube.