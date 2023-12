Com derrota para o Indiana Pacers, Detroit Pistons perde a 20ª partida consecutiva na NBA

Bennedict Mathurin marcou 30 pontos e o Indiana Pacers deu ao Detroit Pistons sua 20ª derrota consecutiva, ao marcar 131 a 123, na noite de segunda-feira (11), em mais uma rodada da NBA. A sequência de derrotas dos Pistons é a mais longa em uma única temporada na história da franquia e corresponde a mais longa da NBA desde que o Houston Rockets perdeu 20 consecutivas em 2020-21. Detroit perdeu 21 partidas consecutivas entre o final da temporada 1979-80 e o início de 1980-81.



O Philadelphia 76ers detém ambos os recordes da NBA, estabelecendo a marca de uma única temporada em 26 consecutivas em 2013-14 e a marca geral em 28 no final de 2015-16 e início de 2016-17.



Tyrese Haliburton fez 14 pontos e 16 assistências pelo Indiana, enquanto Cade Cunningham marcou 23 pontos e Ausar Thompson fez 20 para os Pistons, que perderam 44 dos últimos 48 jogos até o prazo final de negociações da temporada passada.



Indiana está em quinto lugar na Conferência do Leste, com 13 vitórias e oito derrotas, enquanto Detroit soma 21 derrotas e apenas duas vitórias na última colocação.

Em Houston, Tari Eason teve o recorde da temporada com 18 pontos e 14 rebotes vindo do banco, enquanto o Houston Rockets dava ao San Antonio Spurs sua 17ª derrota consecutiva, recorde da franquia, ao marcar 93 a 82.



Victor Wembanyama fez 15 pontos, pegou 18 rebotes e fez cinco bloqueios, além de uma enterrada avassaladora sobre Alperen Sengun no terceiro período, mas não foi o suficiente para colocar os Spurs de volta na coluna das vitórias.



San Antonio não vence desde a vitória por 132-121 sobre o Phoenix em 2 de novembro. Já Rockets somaram seu décimo triunfo consecutivo em casa e o terceiro no geral.



Fred VanVleet somou 16 pontos e Sengun fez 15 para os Rockets. San Antonio acertou 5 de 41 (12%) na distância de 3 pontos. Keldon Johnson errou todos os nove arremessos de longa distância e Devin Vassell acertou 1 em 9.



Com 11 vitórias e nove derrotas, Houston está em sétimo na Conferência Oeste. Já San Antonio é o último com 3 triunfos em 22 jogos.



Em Milwaukee, Giannis Antetokounmpo fez 32 pontos e agarrou 12 rebotes para levar Milwaukee à vitória sobre Chicago Bulls na prorrogação por 133 a 129. Brook Lopez e Malik Beasley fizeram 19 pontos cada e Bobby Portis marcou 17 para o Bucks. DeMar DeRozan fez 41 pontos e Coby White marcou 33 para o Chicago, que vinha de quatro vitórias consecutivas.



Os Bucks, em terceiro no Leste, somam 16 vitórias e sete derrotas. Os Bulls estão em 12º, com 15 derrotas em 24 jogos disputados.



Em Orlando, Paolo Banchero marcou 20 pontos e Franz Wagner acrescentou 19 para o Orlando Magic, enquanto o Cleveland Cavaliers não conseguiu se recuperar de um terceiro quarto sombrio e perdeu por 104 a 94.



Darius Garland marcou 36 pontos para os Cavaliers, que acertaram apenas dois dos 17 arremessos no terceiro quarto e marcaram 15 pontos. Donovan Mitchell somou 22 pontos para os Cavaliers, que haviam vencido quatro jogos consecutivos fora de casa.



Goga Bitadze fez 15 pontos para o Magic, que venceu 11 de 13, com uma das derrotas ocorrendo em Cleveland na última quarta-feira, quando acertou 2 de 23 na faixa de 3 pontos. Eles atiraram 7 em 26 na noite de segunda-feira. Evan Mobley desfalcou Cleveland pelo segundo jogo consecutivo devido a uma dor no joelho esquerdo.



Orlando é o segundo do Leste, com 16 vitórias e sete derrotas, enquanto Cleveland soma 13 vitórias em 23 jogos na sétima colocação.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 146 x 101 Washington Wizards

Orlando Magic 104 x 94 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 123 x 131 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 114 x 116 Miami Heat

New York Knicks 136 x 130 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 122 x 129 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 134 x 120 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 121 x 107 Minnesota Timberwolves

Milwaukee Bucks 133 x 129 Chicago Bulls

Houston Rockets 93 x 82 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 131 x 118 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 132 x 127 Portland Trail Blazers

