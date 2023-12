Surfista João Chianca sofre queda e é socorrido inconsciente no Havaí

O surfista brasileiro João Chianca sofreu um acidente neste domingo (3), em Pipeline, no Havaí. Chumbinho foi resgatado ainda desacordado e levado a um hospital. De acordo com Lucas Chumbo, irmão do atleta profissional, o surfista do Circuito Mundial está bem.



"Meu irmão está bem graças a Deus. Está estável e consciente. Agradeço todas as energias positivas de todos", disse Lucas, em seu perfil nas redes sociais. Ele também agradeceu pelo socorro rápido dos salva-vidas e da equipe de resgate.

O videomaker Bruno Lemos conseguiu capturar o momento de resgate de Chumbinho. Lemos relatou que o surfista caiu no drop (momento em que o atleta fica em pé na prancha) e não subiu.



"Ficou um tempão debaixo da água. A praia inteira, vários surfistas pularam para ajudar. Ele estava inconsciente, mas reativaram. Está falando, está bem", contou o profissional em perfil no Instagram. A jornalista Shannon Marie Quirk, que também estava no local, reportou o encaminhamento do surfista para o hospital. Nas redes sociais, Lucas Chumbo, irmão de Chianca, comentou que "está tudo bem" com Chumbinho.



