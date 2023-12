Grêmio prepara despedida com homenagens a Suárez

O último jogo de Luis Suárez pelo Grêmio na Arena ocorrerá neste domingo (3) . Contra o Vasco, o uruguaio de 36 anos se despede dos torcedores na capital gaúcha e o clube, em parceria com uma das empresas que ajudou na contratação, prepara uma grande festa.

Suárez entrou em acordo com o Grêmio para antecipar o fim de seu contrato, que inicialmente iria até a conclusão de 2024. Seu destino deve ser o Inter Miami, onde reencontrará Lionel Messi.

A primeira ação na despedida do uruguaio será a distribuição de 40 mil máscaras com o rosto do jogador para os torcedores que comparecerem ao estádio gremista

Na esplanada da Arena estarão espalhados 10 bonecos em tamanho real do 'Pistolero' para todos registrarem sua recordação.

A banda da organizada Geral do Grêmio utilizará uma camiseta especial alusiva à despedida e irá recepcionar o ônibus da delegação gremista.

Também serão distribuídos 40 mil infláveis personalizados nas cores do Grêmio com os dizeres 'com o Grêmio onde o Grêmio estiver'.

Por fim, um grande balão inflável vai recepcionar os jogadores com as palavras 'Gracias, Suárez' (obrigado, Suárez).

As ações são uma parceria do clube com a Esporte da Sorte, empresa que foi uma das responsáveis por viabilizar a contratação do atacante.

"O Suárez é um dos principais goleadores em atividade no futebol mundial e vem trazendo uma série de benefícios para o futebol brasileiro. Trata-se de alguém com grande visibilidade internacional, capaz de causar grande impacto dentro e fora dos gramados. Por isso, não poderíamos promover uma despedida que não estivesse à altura dele. Buscamos homenageá-lo de várias formas, para tornar mais especial esse momento tanto para o atleta quanto para o torcedor. É esta conexão que buscamos estabelecer através dessas ativações", disse Ícaro Quinteiro, COO do Esportes da Sorte.

Suárez teve uma passagem de muito sucesso pelo Grêmio. Conquistou a Recopa Gaúcha, o Campeonato Gaúcho e encerra sua passagem pelo clube deixando o Tricolor classificado para a próxima Libertadores.

Foram 26 gols e 17 assistências em 52 jogos até agora vestindo a camisa gremista.