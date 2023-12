Notas esportivas

Filipe Luís - O lateral-esquerdo do Flamengo anunciou a aposentadoria do futebol. O lado físico fez o latleta decidir parar. Ele sofreu com lesões na atual temporada e não conseguiu disputar a posição com Ayrton Lucas. A despedida da torcida será no Maracanã, no domingo, contra o Cuiabá, no último jogo em casa no ano. Ele relembrou que voltou ao Brasil só para atuar no Rubro-Negro. Futebol feminino - A seleção brasileira venceu o Japão por 4 a 3 nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em amistoso internacional. Os gols do Brasil foram marcados por Bia Zaneratto (duas vezes), Gabi Portilho e Priscila, das Gurias Coloradas. Rony - O atacante sofreu uma fratura no antebraço direito na partida da noite de quarta-feira, contra o América-MG, e precisará ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias. Ele não joga mais neste ano. Manchester City - Nesta quinta-feira, o jornal britânico "Daily Mail" divulgou que o clube inglês está sendo acusado de ter violado mais de 115 regras financeiras da Premier League, e será julgado no ano de 2024. Segundo a publicação, o clube inglês teria quebrado as regras entre as temporadas 2009/2010 e 2017/2018. Uma comissão independente e a liga inglesa investigam negociações em valores astronômicos dos Citizens, que pode ser punido. A Uefa também investiga o time pelos mesmos motivos. Paris 2024 - O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou uma isenção do período de espera de três anos para atletas mudarem de nacionalidade. Com isso, o Executivo da entidade aprovou três atletas russos a competirem por outros países. O ciclista Mikhail Yakovlev competirá com a bandeira israelense. Além dele, a ciclista de BMX Park, Valeria Liubimova, conseguiu a nacionalidade francesa, enquanto o lutador Georgi Tiblov representará a Sérvia. Vale lembrar que ainda não há uma decisão definitiva sobre a participação de atletas russos e bielorrussos nos Jogos de Paris.