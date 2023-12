Dupla brasileira busca quarta medalha na temporada internacional de vôlei de praia

Com uma prata e dois bronzes no Circuito Mundial de vôlei de praia em 2023, a dupla Tainá e Vic busca a quarta medalha na temporada internacional no Challenge de Nuvali, nas Filipinas. As duas são as únicas representantes do Brasil na disputa, última do tipo no ano, e estão classificadas para o torneio principal, que começa na noite desta quinta-feira (30). As informações são da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

As brasileiras conquistaram a medalha de prata em Saquarema (RJ), e o bronze em La Paz (MEX) e Haikou (CHN). Na última semana, terminaram em nono na disputa do Elite 16 em João Pessoa (PB) e buscam retornar ao pódio na competição internacional.

“É uma etapa especial, a última do ano, em uma temporada que conseguimos resultados muito bons, alcançamos metas que traçamos para 2023. Chegamos em uma final, conquistamos dois bronzes, agora queremos fechar com uma medalha de ouro. Estamos muito animadas com essa etapa, nossa primeira vez aqui nas Filipinas. O bronze que conseguimos no Challenge da China no início de novembro traz uma motivação a mais para nosso time”, afirma Vic.

O torneio principal do Challenge conta com 24 duplas por gênero, 16 classificadas de forma direta pelo ranking internacional e outras oito vindas do Qualifying. Na primeira fase, seis grupos com quatro duplas jogam entre si. As melhores são classificadas para a fase eliminatória. A dupla campeã garante 800 pontos para o ranking.

Na temporada de 2023 do Circuito Mundial, o Brasil conquistou 30 medalhas (12 de ouro, oito de prata e 10 de bronze).

CHALLENGE DE NUVALI (FIL)

30/11 – Qualifying;

1º/12 – Fase de grupos;

2/12 – Fase eliminatória;

3/12 – Semifinais, disputas de bronze e finais.