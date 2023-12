Brasil domina quartas-de-final e lidera chave na Copa do Mundo de Vela

A Seleção Brasileira de Vela venceu todas as regatas nas quartas-de-final da SSL Gold Cup, a Copa do Mundo de Vela, nessa quarta-feira (29). Com triunfos nas duas provas do dia em Gran Canárias, na Espanha, a equipe de Robert Scheidt e Martine Grael lidera sua chave e está perto de alcançar a vaga na semifinal. As informações são da Confederação Brasileira de Vela (CBVela).

A classificação à semifinal acontece nesta quinta-feira (30) e terá o peso dobrado. O Brasil lidera sua chave com 10 pontos, seguido por Austrália com 8, Portugal com 7 e Nova Zelândia com 5.

Após ficar sem velejar na véspera por falta de ventos, as rajadas voltaram a bater nas Ilhas Canárias e as regatas foram disputadas com média de 10 nós. O destaque das regatas brasileiras foram as largadas, fazendo com que contornassem todas as bóias em primeiro lugar, vencendo ambas de ponta a ponta.

"Mas não tem nada definido. Amanhã tem regata valendo o dobro e precisamos ter a mesma atitude de hoje para ganhar a vaga na semifinal. Estamos confiantes, porém os times que estamos velejando contra têm ótimo ritmo e são nações de respeito na vela", afirma Robert Scheidt.

As escolhas táticas fizeram com que a tripulação tivesse que olhar os adversários no retrovisor e fazer as manobras limpas, sem cometer erros. "As decisões táticas foram fáceis largando na frente. Conseguimos um largadão, Robert acertou o pin que estava favorecido na esquerda e depois foi só proteger e colocar a proa pra baixo! Liderando fica muito mais fácil", destaca a bicampeã olímpica Martine Grael.

Na primeira regata do dia, a ordem foi Brasil, Austrália, Portugal e Nova Zelândia. Na segunda, Brasil, Nova Zelândia, Portugal e Austrália.

O time brasileiro tem sido escalado com Alfredo Rovere, Juninho de Jesus, Henrique Wisni, Henry Boening, Gabriel Borges, Mario Tinoco, André Fonseca, Martine Grael e Robert Scheidt. Os suplentes são Gabriel Kieling e Pedro Trouche.

Numeração

1 Alfredo Rovere

2 Juninho de Jesus

3 Henrique Wisni Gomes

4 Henry Boening

5 Gabriel Borges

6 Mario Tinoco

7 André Fonseca

8 Gabriel Kieling

9 Martine Grael

11 Pedro Trouche

10 Robert Scheidt