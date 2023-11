Campeonato de surfe em Balneário Camboriú tem ondas de até 1 m

O BC Surf Festival 2023 começou em Balneário Camboriú nessa quarta-feira (29) com ondas de até 1 metro nas séries com boa formação. O campeonato disputado na Praia Central da cidade catarinense vale pontos para a última etapa do Circuito Master de Surf 2023, segunda e última etapa do Circuito Sup Surf 2023 e penúltima do Circuito CBSurf Sup Race desta temporada. As informações são da assessoria da competição.

O campeonato terá quatro dias de competição, em que cinco categorias serão disputadas: Master (acima de 35 anos), Gran Master (acima de 40 anos), Kahuna (acima de 45 anos), Gran Kahuna (acima de 50 anos) e Legends (acima de 55 anos).

Quem abriu o primeiro dia de provas foi a categoria Master, marcada pela surpresa com a eliminação do líder desta categoria, o cearense Jeová Rodrigues. Ele terminou em terceiro lugar na sua bateria de estreia, vencida por Márcio Farney, cearense radicado há 20 anos em Santa Catarina. De quebra, Farney marcou a maior nota da Master, com 7.50 pontos.

Na Gran Master, um dos destaques foi o experiente Márcio Farney, que estabeleceu uma das maiores somatórias do dia (13.07 pts). Ele achou uma nota 7.0 em uma de suas performances para garantir a vaga para a próxima fase. Ele só foi superado pelo catarinense Fellipe Ximenes, que somou 13.67 pontos em suas duas melhores ondas. A maior nota das oito baterias desta categoria foi do maranhense Flávio Marão, que surfou uma esquerda bem encaixada para fazer 7.83 pontos.

A competição acontece na Praia Central de Balneário Camboriú, litoral catarinense: Márcio David/BC Surf Festival 2023/Divulgação/JC

A categoria Kahuna teve o líder do ranking, Klinger Peixoto, avançando em segundo em sua bateria, sendo ultrapassado pelo catarinense Adriano Lemos. O cearense Rogério Dantas, até então vice-líder do ranking, não se encontrou na bateria e foi barrado no primeiro round, ficando de fora da disputa do título. O catarinense Roni Ronaldo, número três do ranking, começou bem sua campanha, vencendo sua bateria com as notas de 6.0 e 4.63 no seu somatório. Na segunda colocação ficou o paranaense Márcio Veiga.

Na Gran Kahuna, a disputa pelo título ficou em aberto na categoria Gran Kahuna devido à ausência do cabofriense Victor Ribas, líder do ranking. Segundo colocado nacionalmente, o Rodrigo Jorge avançou em primeiro em seu confronto. O catarinense Roni Ronaldo (3º colocado no ranking) também venceu sua bateria, deixando o carioca Artur Gama em segundo, com ambos se classificando para a próxima fase.

Porém, o destaque do dia na categoria foi o ex-top da elite do surf mundial e bicampeão brasileiro, o baiano Jojó de Olivença. Na última bateria da Gran Kahuna, ele surfou uma esquerda de backside com três batidas em sequencia para estabelecer a maior nota do evento em todas as categorias até o momento: 9.17 pontos.

A última categoria a entrar no mar foi a Legends, com o líder do ranking, o cearense Cardoso Júnior, seguindo firme na busca pelo título e vencendo a quarta bateria desse primeiro round. Em segundo ficou o catarinense Rubens Farias.