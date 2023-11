Notas esportivas

Liga dos Campeões - Resultados da 5ª rodada da fase de grupos: Grupo A:Galatasaray-TUR 3x3 Manchester United e Bayern 0x0 Copenhague-DIN; B: Sevilla 2x3 PSV-HOL e Arsenal 6x0 Lens-FRA; C: Real Madrid 4x2 Napoli e Braga-POR 1x1 Union Berlin; D: Benfica 3x3 Inter de Milão e Real Sociedad-ESP 0x0 Salzburg-AUS. Conmebol - A entidade divulgou, nesta quarta-feira, os calendários da Libertadores, Sul-Americana e Recopa Sul-Americana de 2024. A primeira começa no dia 7 de fevereiro, com final no dia 30 de novembro. Fluminense, São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Flamengo já estão classificados. Já a Sul-Americana acontecerá entre 3 de abril e 23 de novembro. O sorteio das fases preliminares de ambos os torneios está marcado para 19 de dezembro deste ano. Já a definição dos grupos será em março, ainda sem data definida. Futebol feminino - Brasil e Japão fazem amistoso nesta quinta-feira. A partida está marcada para às 15h15min na Neo Química Arena, em São Paulo. Esta será a primeira vez que a seleção brasileira feminina enfrenta a japonesa. Olimpíadas - O Comitê Olímpico Internacional (COI) chamou oficialmente os comitês de França e EUA para conversar sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas de Inverno de 2030 e 2034. Isso encaminha a sede da edição de 2030 para os Alpes Franceses e, a de 2034, para Salt Lake City/Utah. Os Jogos de 2038, daqui a 15 anos, deverão ser na Suíça, também nos Alpes. Coritiba - Após a confirmação do rebaixamento para a Série B, o Coxa liberou o volante grego Andreas Samaris e o atacante espanhol Jesé Rodríguez, dois dos principais reforços da equipe no meio da temporada para tentar se manter na primeira divisão. Handebol - A seleção brasileira iniciou da melhor maneira possível a busca pelo bicampeonato mundial, ao bater a Ucrânia por 35 a 20. A competição é disputada na Escandinávia (Dinamarca, Noruega e Suécia), e o Brasil está no Grupo G, com Espanha, Cazaquistão e a própria Ucrânia.