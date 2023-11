Com baixa das águas, municípios se concentram em receber doações

Com os rios e lagos gaúchos diminuindo seus níveis, a grande preocupação agora é com a reconstrução dos municípios atingidos por uma das maiores cheias da história do Estado. Com cerca de 305 mil pessoas afetadas e necessitando de auxílio em 190 localidades diferentes, o governo do Estado elencou os itens prioritários para doações.

Entre eles, destacam-se alimentos não perecíveis, cestas básicas e produtos de higiene e limpeza, além, é claro, de contribuições financeiras via Pix. A Defesa Civil alerta para que não sejam entregues alimentos fora da data de validade.

No âmbito estadual, apenas um endereço está habilitado para receber as doações: a central logística da Defesa Civil do Estado, localizada na avenida Joaquim Porto Villanova, 201, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. O ponto de coleta funciona das 8h30 às 18h. O espaço é utilizado pelo órgão para organizar a triagem e a distribuição dos materiais.

Os itens de maior necessidade atualmente são óleo, feijão e café. Diariamente, essa lista é atualizada através do site SOS Enchentes, conforme a Defesa Civil for identificando as demandas mais urgentes. Para as doações via PIX, o governo do Estado disponibiliza a conta SOS Rio Grande do Sul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). São aceitas doações de qualquer valor.

Além dos pontos de coleta em nível Estadual, algumas prefeituras estão realizando suas próprias campanhas locais. Por isso, é recomendado que interessados em ajudar procurem informações junto as prefeituras.

LEIA MAIS: Nível do Guaíba baixa e comportas do Cais Mauá serão abertas à tarde

Em Porto Alegre, as necessidades são as mesmas e as doações podem ser feitas em dois pontos: no Centro Administrativo Municipal, na rua Gen. João Manoel, 157; e no Shopping Total - loja 1019 - Espaço Solidário, na avenida Cristóvão Colombo, 545.