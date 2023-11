Copa América 2024 - A Conmebol anunciou as sedes dos jogos de abertura e da final da competição, nos EUA. O Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, vai receber a partida inaugural, no dia 20 de junho. Já o Hard Rock Stadium, em Miami, será o palco da decisão, no dia 14 de julho. Barcelona - O clube espanhol confirmou, ontem, através de um comunicado, a grave lesão sofrida pelo meio-campista Gavi. O time catalão informou que o espanhol de 19 anos de idade rompeu completamente o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma lesão associada no menisco lateral, e vai precisar passar por uma cirurgia. O atleta não joga mais nesta temporada e o período de recuperação varia de 7 a 9 meses. Manchester City - O jogador francês Benjamin Mendy entrou na Justiça contra o clube inglês por salários não pagos depois de ter sido acusado de estupro e agressão sexual em 2021. Ele chegou a ser preso na época, mas foi solto após pagamento de fiança em janeiro de 2022. No início deste ano, o jogador foi absolvido dos crimes sexuais contra várias mulheres, mas o júri não chegou a um veredicto sobre as duas acusações, e acabou sendo levado novamente a julgamento. Em julho, Mendy foi considerado inocente em um novo julgamento na Inglaterra. Sport - O Leão confirmou nesta segunda-feira que Vagner Love não estará disponível para a partida decisiva contra o Sampaio Corrêa, pela última rodada da Série B. O atacante de 39 anos sofreu uma lesão na coxa esquerda, e desfalca a equipe na disputa pelo acesso à Série A. Mundial sub-17 - A seleção brasileira garantiu, nesta segunda-feira, a vaga nas quartas de final do torneio de juniores, que está sendo disputado na Indonésia, ao derrotar o Equador por 3 a 1. O próximo adversário sairá do duelo entre Argentina e Venezuela, nesta terça-feira. A.J Renner - O lançamento do livro "GE Renner: O Cometa Eterno", homenageando o saudoso clube de futebol porto-alegrense, será realizado hoje, às 18h, no Shopping DC. Em sua história, foram 14 anos na elite profissional do futebol gaúcho, tendo seu apogeu entre 1954 e 1956, quando enfileirou dois anos de invencibilidade e conquistou o Campeonato Gaúcho de 1954, após vencer Grêmio e Inter no Campeonato Citadino do mesmo ano.