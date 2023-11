Série A - Em jogo atrasado pela 30ª rodada, o Cruzeiro derrotou o Fortaleza por 1 a 0, sábado, no Castelão, com gol marcado por Bruno Rodrigues. Agora, os mineiros estão fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 40 pontos, e ainda têm outro jogo atrasado para disputar. Série B - Pela 37ª rodada, penúltima do torneio, jogaram, na sexta, Ituano 0x0 Chapecoense e Londrina 0x1 Novorizontino. No sábado, teve Juventude 0x0 Ponte Preta, Mirassol 4x1 Atlético-GO, Vila Nova 3x1 Ceará, Vitória 1x0 Sport e Criciúma 3x0 Botafogo-SP. Ainda, no domingo, teve Guarani 2x3 ABC-RN. Com estes resultados, Vitória e Criciúma já garantiram o acesso à Série A do ano que vem, enquanto as outras duas vagas serão decididas no próximo final de semana. Futebol Internacional - Com a vaga garantida na Eurocopa, a França confirmou a liderança do Grupo B das Eliminatórias ao fazer sonoros 14 a 0 em duelo com Gibraltar, time que não somou um ponto sequer, não fez gols e já levou 28 durante o torneio. Foi a maior goleada da história da seleção francesa, superando um triunfo por 10 a 0 sobre Azerbaijão de 1995. Fórmula 1 - Max Verstappen voltou a reinar nas pistas ao vencer o GP de Las Vegas, na madrugada deste domingo. Com o triunfo, ele segue aumentando suas marcas: esta foi a 18ª vitória do piloto da Red Bull nesta temporada e o triunfo 53 de sua carreira, tornando-o o terceiro maior vencedor da categoria, ao lado de Sebastian Vettel. Charles Leclerc ficou em segundo e Sergio Pérez fechou o pódio. Com este resultado, o mexicano garantiu o vice-campeonato da categoria em 2023. Tênis - O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, desbancou o italiano Jannik Sinner, com certa folga, e tornou-se o maior campeão do ATP Finals neste domingo. Na decisão do título, o sérvio venceu Sinner por 2 sets a 0 (6/3 e 6/3), em Turim, na Itália. Jogos Parapan-Americanos - A nadadora capixaba Patrícia Santos ganhou a primeira medalha de ouro da delegação brasileira no sábado. A atleta foi a mais rápida na prova dos 50m peito da classe SB3 (lesionados medulares) com a marca de 58.19s. Além do ouro, Patrícia ainda quebrou o recorde parapan-americano na modalidade.