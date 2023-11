Isaquias Queiroz conquista prata e chega à quinta medalha em Pan

Isaquias Queiroz adicionou mais uma medalha ao seu vasto currículo de conquistas. Neste sábado (4), o campeão olímpico ficou com a medalha de prata na prova do C1 1000m dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023.

É o quinto pódio do brasileiro na história da competição e o terceiro consecutivo na prova mais longa da canoagem velocidade. São três ciclos entre os melhores do continente e do mundo no C1 1000m, categoria que lhe rendeu as maiores glórias de sua carreira, como o ouro em Tóquio 2020, a prata no Rio 2016, além de título mundial em 2019.

Na disputa final do Pan, que aconteceu na Gran Laguna de San Pedro de la Paz, sub-sede do evento, Isaquias fez o tempo de 3min54s05. A primeira colocação ficou com o cubano José Ramon Cordoba, com o tempo de 3min54s69. Já o canadense Connor Fitzpatrick cruzou a linha de chegada em terceiro, com 3min55s13.