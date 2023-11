Brasil conquista o ouro no revezamento misto do triatlo no Pan

O Brasil conquistou mais uma medalha de ouro no triatlo dos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Neste sábado (4), a equipe mista do revezamento subiu no lugar mais alto do pódio em Viña Del Mar, repetindo o feito de Lima 2019.Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes formaram o time que conquistou o ouro, com o tempo de 1:15:08, seguidos por Estados Unidos e Canadá. Hidalgo foi o primeira e entrar em ação. Ele não fez boa natação e saiu da água em último. Entretanto, já no ciclismo conseguiu se recuperar e saiu em terceiro.Na sequência, Djenyfer Arnold entrou em ação e conseguiu manter a posição, sem deixar Estados Unidos e Canadá abrirem vantagem.Foi com Manoel Messias que o Brasil conseguiu encostar. Ele teve ótima participação nas três modalidades e tirou boa parte da desvantagem para os líderes. A missão de ultrapassar os rivais e terminar a prova ficou com Vittoria Lopes. E ela fez isso com perfeição. Logo na natação a brasileira já conseguiu assumir a ponta. Depois, no ciclismo e na corrida, aumentou a vantagem.Vittoria não deixou o ritmo cair, manteve a distância para as adversárias e garantiu mais uma medalha de ouro para o país no Pan. Na última quinta-feira, o Brasil já havia conquistado um ouro no triatlo, com Miguel Hidalgo na prova masculina.