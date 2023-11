Atividades esportivas movimentam Porto Alegre no fim de semana

O fim de semana em Porto Alegre será marcado pela realização de diferentes atividades esportivas. O maior movimento será na Orla do Guaíba, que terá corrida e campeonato de futebol feminino. O Campeonato Municipal de Futebol de Várzea e o programa Em Cada Campo uma Escolinha também colocam a bola pra rolar em diferentes locais da Capital. As informações são da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (Smelj).

O Circuito Sesc de Corridas terá largada da Rótula das Cuias às 9h do domingo (5). A prova tem parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e visa incentivar o hábito de praticar atividade física e valorizar a importância da socialização. Há circuitos de corrida de 3 km, 5 km e 10 km, caminhada de 3 km e provas infantis 1 km e 2 km.

• LEIA TAMBÉM: Arenas indoor aumentam número de praticantes de beach tennis no Brasil

Também no domingo, começa a Copa da Orla Record, que ocorre das 13h30min às 20h. Os jogos são da categoria feminina sub-14 e acontecem na quadra 9 do Trecho 3 da Orla. Participam equipes de Alvorada, Canoas, Eldorado do Sul e Porto Alegre.

No sábado e no domingo, os jogos da segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Várzea acontecem em diferentes campos de Porto Alegre. Confira a tabela das partidas com horário, equipes e locais no fim da matéria.

O programa Em Cada Campo uma Escolinha realiza atividades de futebol a partir das 9h no campo Campo do Periquito (avenida Vicente Monteggia, 2709), com as categorias pré-mirim e mirim; no Campo da Padaria (praça Professor Gaelzer, na rua Dr. Pereira Neto), com a categoria mirim; e no Campo do Chico Mendes (Rua Irmão Idelfonso Luis, 240, bairro Mário Quintana), também com a categoria mirim.

Campeonato Municipal de Várzea - Veteranos - 2ª Rodada

Jogos - Sábado (4):

13h30 - Local: Gleba – Real Brasília x Vila Real;



13h30 - Local: Marinha – Santo Alfredo x Unidos da Martin;



13h30 - Local: Padaria – Cantão x Ajax/DP3;



13h30 - Local: Ararigbóia – Amigos do Garra x Serra Verde;



15h30 - Local: Gleba – Azulão x Boka Braba;



15h30 - Local: Padaria – Flamengo do Morro x Tabajara;



15h30 - Local: Ararigbóia – Onze Amigos x São Lourenço.

Campeonato Municipal de Várzea - Master - 2ª Rodada

Jogos - Domingo (5):

9h - Local: Marinha – Flamenguinho da Tuca x Amigos da Ceva;



9h - Local: Padaria – Última Hora x São Lourenço;



9h - Local: Gleba – Racing x Paulo Berg;



9h - Local: Ararigbóia – Flamengo do Morro x Vila Real;



11h - Local: Marinha – Jayme Telles x Guarani;



11h - Local: Padaria – Pedreira x Trevo;



11h - Local: Gleba – Ravena x Figueira Parque dos Maias;



11h - Local: Ararigbóia – Progresso x Astro/Clarão.