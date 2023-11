Embalado, Grêmio recebe o Bahia para se firmar na briga pelo título

Após a sequência de vitórias fora de casa diante de América-MG e Coritiba, o Tricolor retorna a Porto Alegre onde, neste sábado, receberá o Bahia pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30min. Agora, o Imortal acumula uma sequência de três triunfos consecutivos, subindo da 6ª colocação para o G-4, e voltando a sonhar com o título do principal torneio do país.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os gaúchos, que possuem 53 pontos, seis a menos que o líder Botafogo, dispõem de 4,7% de chance de título. A classificação para a próxima Libertadores, por sua vez, é uma realidade palpável. De acordo com a mesma base de dados, o Grêmio tem, atualmente, 90% de chance de ficar entre os seis primeiros do Brasileirão.

Para começar a desenhar qual será a história do Imortal nesta reta final de campeonato, o primeiro dos sete jogos restantes será contra o Bahia. Neste duelo, Renato Portaluppi não poderá contar com Geromel e Pepê, substituídos na última rodada com problemas musculares. Os substitutos deverão ser Carballo e Bruno Uvini, mantendo o padrão de jogo que saiu vitorioso do Couto Pereira, por 2 a 1.

Com isso, o Grêmio deverá ser escalado com: Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fábio (João Pedro), Carballo, Villasanti e Reinaldo; Cristaldo, Everton Galdino e Suárez.