Diante do Boca Juniors, Fluminense busca primeiro título continental

Após despachar o Argentinos Juniors nas oitavas de final, Olímpia nas quartas e Inter na semi, chegou a hora do Fluminense finalmente lutar pelo título inédito da Copa Libertadores. Neste sábado, às 17h, os cariocas enfrentarão o Boca Juniors, no Maracanã, em jogo único que valerá o troféu mais cobiçado do continente.

Mesmo que o Fluminense nunca tenha conquistado um torneio internacional, o peso da camisa do Boca Juniors, seis vezes vencedor da Libertadores, não deverá assustar os comandados de Fernando Diniz. A grande preocupação do treinador da seleção brasileira, porém, é com o sistema defensivo da equipe xeneize. Detentor da melhor defesa da Libertadores, os argentinos sofreram apenas 5 gols em 12 jogos e levaram todas as disputas do mata mata para os pênaltis. Além da força defensiva, os atacantes Cavani e Barco também podem causar incomodo aos brasileiros.

O Tricolor Carioca, por outro lado, tem na sua força ofensiva o grande destaque e se notabiliza por possuir um dos mais letais ataque do continente. Para a final, inclusive, a tendencia é que o Fluminense vá a campo com quatro atacantes, o mesmo esquema utilizado para eliminar Inter e Olímpia.

O Flu deve ser escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo; André e Ganso; Arias; Keno, John Kennedy e Cano. Já o Boca, tende a começar o jogo com: Romero; Advíncula, Figal, Valentini e Fabra; Medina, Pol Fernández, Valentín Barco e Equi Fernández; Merentiel e Cavani. A arbitragem ficará sob comando do colombiano Wilmar Roldán.