Torcedores gremistas criam site para pedir que Suárez fique no Grêmio em 2024

Os números não deixam dúvidas acerca da importância de Luiz Suárez no Grêmio em 2023: em 46 jogos, o uruguaio marcou 22 gols e deu 15 assistências para seus companheiros marcarem. Além disso, fora de campo, o impacto financeiro também foi grande. Somando todos os produtos relacionados ao atacante, o faturamento registrado atingiu a marca de R$ 10 milhões. Conforme o clube, o valor representa quase um terço do total arrecadado até o momento pela loja oficial do Grêmio. Pois, a torcida gremista já sente o luto da perda de seu ídolo, na medida em que Suárez deve deixar o time no final deste ano, tendo alta possibilidade de ir jogar no Inter Miami, dos EUA, onde está seu amigo Lionel Messi.