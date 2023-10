Caio Bonfim repete 2019 e conquista a prata na marcha atlética de 20km

Caio Bonfim conquistou a medalha de prata, neste domingo (29), nos jogos Pan-Americanos 2023, em Santiago, na marcha atlética de 20km.

Com a medalha de prata, o brasileiro teve o mesmo desempenho de 2019, quando também ficou na segunda colocação.

Com uma prova muito consistente, Caio se manteve no pelotão de frente desde o início e ficou trocando a liderança com o equatoriano Alexander Hurtado.

No entanto, apesar da troca de lideranças, o equatoriano disparou nas três últimas voltas e conquistou a medalha de ouro. Andres Olivas, do México, completou o pódio e ficou com o bronze.