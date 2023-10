Agenda do dia do Pan: seleção brasileira estreia no futebol e ginastas disputam ouro

Agência Estado

A seleção brasileira masculina de futebol estreia nesta segunda-feira (23) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O time comandado pelo técnico Ramon Menezes busca o pentacampeonato. Na ginástica artística, Flávia Saraiva, Arthur Nory e companhia disputam as finais do individual geral.Os brasileiros também atuarão em diversas modalidades como natação, vôlei, boxe, saltos ornamentais, entre outras. A transmissão será feita pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.