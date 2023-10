Brasil continua surpreendendo no beisebol e vôlei passa fácil pela Argentina no Pan de Santiago

O beisebol do Brasil está escrevendo bela história nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Neste domingo (22), a seleção masculina bateu a Colômbia por 8 a 7 e conquistou a segunda vitória consecutiva na competição, liderando seu grupo e muito perto da próxima fase. No vôlei, a seleção feminina passou fácil pela Argentina por 3 sets a 0.

O beisebol brasileiro é uma das maiores surpresas na competição, pelo menos para os rivais. O Brasil estava sem disputar a modalidade há três edições (16 anos) e estreou contra a seleção mais forte do continente: vitória por 3 a 1 contra a Venezuela. Agora, contra a Colômbia, saiu atrás com 4 a 0 no placar e buscou uma virada histórica.

Gabriel Barbosa, o arremessador brasileiro, foi o grande destaque da partida. Com a segunda vitória consecutiva no Pan de Santiago, o Brasil lidera seu grupo e pode entrar em campo na última rodada já classificado, se Cuba vencer a Venezuela na partida que também acontece neste domingo.

VÔLEI GANHA OUTRA

Na quadra, a seleção feminina de vôlei mais uma vez prevaleceu com o seu favoritismo e passou fácil pela Argentina por 3 sets a 0, parciais de 25/13, 25/20 e 25/18. O grande destaque da partida foi a ponteira Helena Wenk, de apenas 17 anos e 1,99m. Ela apareceu nos momentos mais importantes do confronto para cravar a bola no chão.

O Brasil volta para a quadra nesta segunda-feira (23), às 10 horas, contra Porto Rico, com a oportunidade de garantir uma vaga já na semifinal. No Pan-Americano, o líder de cada grupo já avança direto para a próxima fase e a seleção está com a primeira posição muito bem encaminhada após duas vitórias - estreou contra Cuba também com vitória por 3 sets a 0.

VITÓRIA E SURPRESA NO BOXE

Yuri Falcão também fez a festa em Santiago neste domingo. O pugilista brasileiro venceu Tyshawn Jones, de Granada, por nocaute e avançou para as quartas de final do Pan-Americano na categoria até 63,5kg. Ele já sabe que vai enfrentar Samuel Contreras de El Salvador, mas também recebeu uma ótima notícia fora dos ringues.

O boxeador cubano Lázaro Álvares, três vezes medalhista olímpico e tricampeão mundial, foi eliminado pelo canadense Wyatt Sanford na primeira luta e deixou ainda mais provável o caminho de medalha para Yuri. O brasileiro poderia cruzar com o experiente pugilista em uma possível semifinal.

OUTROS RESULTADOS

No basquete feminino 3x3, o Brasil também bateu a Argentina, por 13 a 10, e está classificado para as quartas de final contra o Chile. No ciclismo BMX feminino, nossas atletas largaram mal e tentaram uma recuperação na pista, mas ficaram sem a medalha. Priscila Carnaval chegou em quarto, mas Paola Reis sofreu uma queda no final.

O nosso Pentatlo Moderno Feminino é finalista em Santiago, de olho nas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na semifinal, Marcela Mello ficou em 4ª e Isabela Abreu em 8ª na semifinal B, enquanto Stephany Saraiva terminou em 7ª na A - avançavam para a grande decisão as nove melhores atletas de cada chave.