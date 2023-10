Série B - Dando início a 31ª rodada da competição, Mirassol e Londrina se enfrentam nesta terça, às 19h30min. Liga dos Campeões - Pela 2ª rodada da fase de grupos, se enfrentam nesta terça-feira, pelo Grupo A: Copenhague-DIN x Bayern de Munique e Manchester United x Galatasaray-TUR; B: Lens-FRA x Arsenal e PSV-HOL x Sevilla-ESP; C: Napoli x Real Madrid e Union Berlim-ALE x Braga-POR (13h45min); D: RB Zalsburg-AUS x Real Sociedad-ESP (13h45min). Os demais jogos serão disputados às 16h. Seleção brasileira - O atacante Raphinha, do Barcelona, foi cortado para os dois jogos das Eliminatórias da próxima Data Fifa. David Neres, do Benfica, foi chamado pelo técnico Fernando Diniz. O jogador do clube espanhol sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará algumas semanas em tratamento. Santos - O clube paulista tentará reverter os cartões de Lucas Lima e Soteldo dados pelo árbitro Anderson Daronco na vitória de domingo, por 4 a 1, sobre o Vasco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não entendeu o cartão vermelho para Lucas Lima e o amarelo para Soteldo. Ambos estão fora do clássico contra o Palmeiras, domingo, na Arena Barueri. Com isso, a ideia é recorrer na CBF em busca da anulação de ambas as punições. Futebol feminino - O técnico Arthur Elias anunciou, nesta terça-feira, a convocação da seleção brasileira para a Data Fifa de outubro. Marta e Cristiane foram incluídas na lista que marca a estreia do treinador no comando da equipe. Os dois compromissos serão amistosos, contra o Canadá, nos dias 28 e 31 de outubro. Ginástica artística - O Brasil está com a vaga garantida por equipes no feminino para as Olimpíadas de Paris 2024. Em 3º lugar no Mundial da Antuérpia, após a classificatória desta segunda-feira, a seleção também disputará a final com a equipe formada por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares. No masculino, a vaga veio apenas no individual, com Arthur Nori e Diogo Soares. Tênis - Recuperada de lesão, a brasileira Bia Haddad, ao lado da russa Veronika Kudermetova, garantiu vaga nas oitavas de final das duplas em Pequim. A classificação veio após vitória em duelo com a casaque Anna Danilina e a russa Alexandra Panova, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/7.