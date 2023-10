Série B - Pela 30ª rodada da competição, jogaram na sexta-feira: Avaí 2x2 Sport e Vitória 1x0 Tombense-MG. No sábado, teve Juventude 1x0 Criciúma, Ituano 1x1 Botafogo-SP, Guarani 2x1 Novorizontino e ABC-RN 2x0 Ponte Preta. No domingo, teve Vila Nova-GO 0x0 Chapecoense. Vôlei - A seleção brasileira masculina não teve vida fácil, mas venceu a República Checa em uma partida recheada de emoções por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/16, 25/20, 21/25 e 16/14, neste domingo, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com isso, conquistou o segundo triunfo consecutivo no Pré-Olímpico. Ginástica artística - Foi por muito pouco, mas a seleção brasileira masculina acabou ficando sem a vaga por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024. A frustração veio neste domingo ao terminar o Mundial da Antuérpia, na Bélgica, na 13ª colocação. As 12 melhores seleções se classificaram para a Olimpíada. Apesar da eliminação por equipes, a seleção conquistou duas vagas no individual, com . Hipismo - A equipe brasileira de salto garantiu uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Neste domingo, o time nacional conquistou o 4º lugar na final da Copa das Nações, em Barcelona. Tênis - Ainda sem estar 100%, a brasileira Beatriz Haddad Maia acabou eliminada logo na estreia no WTA 1000 de Pequim, na China, neste domingo. A número 1 do Brasil foi superada pela italiana Jasmine Paolini, atual 37ª do mundo, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 4/6. MotoGP - Após vencer a corrida sprint e largar na pole position, Jorge Martín confirmou o final de semana perfeito ao faturar a etapa do Japão, que teve a prova encurtada por causa da chuva. A organização ainda tentou uma retomada no Circuito de Motegi, após a bandeira vermelha, mas as condições perigosas inviabilizaram um recomeço e confirmaram o triunfo do piloto espanhol. Francesco Bagnaia e Marc Márquez completaram o pódio. Futsal - O Campeonato Paulista 2023 é do Magnus. O empate em 2 a 2 na prorrogação, com gol a 30 segundos do fim, diante do Corinthians, sagrou a equipe campeã estadual. No tempo normal, a vitória foi do Corinthians, que fez por 2 a 1 e forçou a prorrogação, visto que o Magnus tinha vencido a primeira partida da final e tinha a vantagem na segunda partida.