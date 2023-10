Brasil é campeão geral em quatro modalidades no Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos

O Brasil foi o campeão geral em quatro modalidades no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos, disputado em Santo Tomé, na Argentina, entre os dias 9 e 27 de setembro. A delegação brasileira conquistou 163 medalhas e levou o ouro com a equipe de nado artístico, polo aquático, natação e águas abertas. As informações são da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

A equipe de nado artístico dominou as disputas da categoria Juvenil e terminou com 292 pontos. No quadro de medalhas, a seleção brasileira conquistou 11 medalhas de ouro, cinco de prata e uma de bronze. A nadadora Marina Postal levou o troféu de melhor atleta no Juvenil (ouro no solo juvenil e dueto livre).

O time brasileiro de polo aquático feminino foi declarado campeão já na semifinal. Na disputa da semifinal contra o Chile, a equipe comandada por Rafael Hall venceu por 16 a 6. Contudo, esse jogo acabou sendo a final já que a partida entre Argentina e Colômbia na outra semifinal terminou com a desclassificação dos dois times devido à uma confusão generalizada entre as atletas. A atleta Larissa Silva foi eleita a melhor goleira da competição, enquanto Maiah Nascimento recebeu os prêmios de artilheira (20 gols), MVP e da ordem dos cavaleiros.

• LEIA MAIS: Gabriel Araújo fatura bicampeonato nos 50 metros costas do Mundial de Natação Paralímpica

Quem também terminou no lugar mais alto do pódio foi a seleção brasileira de polo aquático masculino. A equipe venceu a Colômbia por 23 a 12 e conquistou o título da competição. Invicta, a equipe confirmou o favoritismo e garantiu o título e a classificação para o Pan-Americano sub-19, que será disputado em 2024. O goleiro Vinicius Barbosa foi o menos vazado e saiu com o troféu de melhor da competição, enquanto Lucas Wulfhorst foi o artilheiro da competição com 37 gols e Arthur Diaz foi o melhor jogador.

Em águas abertas, o Brasil conquistou dez medalhas no total, sendo quatro de ouro, duas de prata e quatro de bronze. Campeão nos 10 km, Matheus Melecchi foi eleito o melhor nadador da competição.

Na natação, a seleção brasileira conquistou 108 medalhas. Foram 254 pontos juvenil A feminino, 282 pontos no juvenil A masculino, 271.50 pontos no juvenil B feminino e 273 pontos no juvenil B masculino, totalizando 1,080.50 pontos que consagraram o Brasil como o campeão geral.

Com 698 pontos, a equipe de saltos ornamentais brasileira terminou na segunda colocação. Ao todo, o Brasil saiu com cinco medalhas de ouro, 11 de prata e dez de bronze na modalidade.