Antony é reintegrado ao Manchester United após acusações de agressão contra ex-namorada

O atacante brasileiro Antony será reintegrado aos treinos do Manchester United e estará à disposição do técnico Erik ten Hag para os próximos jogos da equipe inglesa. O jogador ficou cerca de três semanas afastado das atividades após as acusações de agressão contra a ex-namorada Gabriela Cavallin ganharem repercussão. Ele também foi acusado por outras duas mulheres, a bancária Ingrid Lana e a estudante Rayssa de Freitas, mas nenhuma das duas levou o caso à Justiça.

"Desde que as alegações foram feitas pela primeira vez em junho, Antony tem cooperado com os inquéritos policiais tanto no Brasil quanto no Reino Unido e continua a fazê-lo., disse o clube, em nota oficial."Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de proteger todos os envolvidos nessa situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos", completa o comunicado.Segundo os jornais britânicos The Times e The Telegraph, Antony retornou à Inglaterra na quarta-feira e se apresentou à polícia de Manchester.O jogador estava no Brasil desde o início de setembro, quando chegou a ser convocado por Fernando Diniz para os primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.A denúncia de Gabriela veio à tona em junho, após a influenciadora registrar um Boletim de Ocorrência na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. Na época, Gabriela Cavallin pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado. Segundo ela aponta no B.O.,Gabriela também levou o caso à polícia de Manchester. No inquérito que está realizado na Inglaterra, a influencer expôs imagens do que seria a última agressão cometida pelo jogador, que a teria deixado com uma lesão na mão direita, com os ossos dos dedos expostos.Em junho, Antony prestou depoimento em São Paulo sobre o caso. A defesa do jogador chegou a citar que seu relacionamento com Gabriela era "conturbado".Segundo o jogador, ele "estaria sendo obrigado a publicar as mensagens" e que teria ocorrido um encontro "íntimo e consensual" entre os dois. "Esse assunto com essa farsante vai ser resolvido na Justiça", publicou o atacante.