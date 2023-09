Mais rápido do dia, Verstappen comemora reação da Red Bull no GP do Japão de F-1

Mais rápido do dia nesta sexta-feira no Circuito de Suzuka, o piloto Max Verstappen exaltou a reação da Red Bull, após a decepção do fim de semana passado. O holandês foi o mais veloz nos dois primeiros treinos livres do GP do Japão de Fórmula 1, resultado que contrastou com o desempenho da equipe em Cingapura.



No fim de semana passado, a equipe austríaco sofreu ao longo de todas as atividades, entre sexta e domingo, e esteve longe de brigar pela vitória. No sábado passado, Verstappen e seu companheiro de time, o mexicano Sergio Pérez, sequer conseguiram avançar ao Q3, a última sessão do treino classificatório.



O inesperado baixo rendimento, após uma série de 15 vitórias consecutivas da Red Bull na F-1, surpreendeu a todos. Verstappen, que vinha de 10 triunfo seguidos, um recorde na categoria, tratou de encerrar o momento ruim do time nesta sexta. No primeiro treino do dia, foi o mais veloz, com o tempo de 1min31s647. Na sequência, baixou em um segundo a marca.



"Parece que tivemos um dia forte, em trechos curtos e mais longos (durante os treinos). Esta é pista causa muita desgaste nos pneus, então acho que será bastante difícil para os pneus na corrida. Mas, até agora, acho que tivemos um bom começo de fim de semana", destacou o atual bicampeão mundial.



"Parece que está tudo um pouco apertado atrás de mim, entre Ferrari, McLaren. Estão próximos entre si, então vamos dar uma olhada. Mas acho que no final das contas nos concentramos apenas em nós mesmos e tentamos otimizar nosso desempenho. Se fizermos isso, estou confiante de que lutaremos pela pole position", projetou o holandês.



O segundo treino em Suzuka foi marcado por uma batida do francês Pierre Gasly nos instantes finais, causando o encerramento precoce da atividade em dois minutos. Foi a única bandeira vermelha desta sexta-feira. O piloto da Alpine não se machucou.



Ao longo das duas sessões do dia, os pilotos de todas as equipes puderam testar por alguns minutos os protótipos dos pneus que a Pirelli pretende usar na temporada 2024.



Confira o resultado do segundo treino livre do GP do Japão de F-1:



1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s688

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s008

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s152

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min31s237

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min31s328

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s492

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s555

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min31s662

9º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min31s710

10º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min31s739

11º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min31s771

12º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min31s794

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s797

14º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s829

15º - Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), 1min32s141

16º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min32s165

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min32s169

18º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min32s178

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s179

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min32s320