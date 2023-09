Final da Copa do Brasil é a grande atração do futebol nacional neste final de semana

Neste domingo (24), São Paulo e Flamengo decidirão a grande final da Copa do Brasil 2023. Na ida, os paulistas venceram os cariocas em pleno Maracanã e, agora, precisam apenas de um empate no Morumbi para assegurar o título inédito do torneio. A bola rolará a partir das 16h, com transmissão da TV Globo para todo o país.

No primeiro jogo, o Tricolor conseguiu controlar o rubro-negro mesmo atuando fora de seus domínios e venceu por 1 a 0, com gol de cabeça do argentino Jonathan Calleri. A derrota no primeiro jogo só serviu para aumentar a crise flamenguista.

Na última terça-feira (19), inclusive, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, se envolveu em uma confusão com um torcedor dentro de um shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo laudo do IML, durante a briga, Braz sofreu um corte no nariz e o torcedor levou uma mordida na virilha.

A situação complicou ainda mais para o clube da Gávea após o empate em 0 a 0 com o Goiás nesta quarta-feira (20). A conjuntura é praticamente insustentável para o técnico Jorge Sampaoli, mas a última chance dele está justamente na final. Em caso de título, a situação será, pelo menos temporariamente, acalmada.

Do lado Tricolor a situação é mais tranquila e, mesmo com a derrota em casa para o Fortaleza pelo Brasileirão, a torcida segue confiante na conquista inédita. A equipe paulista até mesmo está planejando uma série de ações para as horas que antecedem o grande jogo, com o intuito de que o torcedor possa chegar cedo e aproveitar a data com entretenimento para além da partida em si.

Para ser campeão, basta o São Paulo vencer ou empatar a partida. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo será encaminhado para os pênaltis e, se a diferença no placar for maior do que essa, a taça irá para os cariocas.

Por causa da decisão da Copa do Brasil, a dupla Grenal não jogará durante este final de semana. O Grêmio terá semana livre para treinos e só voltará aos gramados no sábado da semana seguinte (30), contra o Fortaleza, no Ceará. Enquanto o Inter jogará durante o meio de semana, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.