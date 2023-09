Série A - Dando sequência a 24° rodada da competição, jogam, nesta terça-feira: América MG x Bragantino, às 21h30min. Na quarta, se enfrentam: Goiás x Flamengo, às 19h, e Fluminense x Cruzeiro e São Paulo x Fortaleza, às 21h30min. Tênis - A poucas horas de fazer sua estreia no WTA 1000 de Guadalajara, a brasileira Beatriz Haddad Maia precisou desistir do torneio mexicano, nesta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil sofreu um acidente no banheiro do hotel onde está hospedada e sofreu cortes nas duas mãos. Neymar - O craque estreou como titular no Al-Hilal nesta segunda-feira com tropeço, pouco efetividade e certa dose de irritação. Com o camisa 10 pouco efetivo, o maior campeão da Liga dos Campeões da Ásia, estreou na competição com somente um empate por 1 a 1 buscado nos acréscimos diante do modesto Navbahor Namangan, do Uzbequistão, no King Fahd International Stadium, em Riad. Paris 2024 - Os mesa-tenistas Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Eric Jouti vão defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. Eles garantiram a vaga para o time nacional neste domingo, com duas vitórias e o título do Pan-Americano de Havana, em Cuba. Foi a sexta conquista de ouro seguida do esquadrão masculino, que tem 100% na história da competição. No feminino, Bruna e Giulia Takahashi, Bruna Alexandre e Laura Watanabe ficaram na segunda colocação da competição, mas também carimbaram o passaporte para a França. Judô - O Brasil pretende fazer bonito na modalidade no Pan-Americano de Santiago, que será disputado entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, e convocou uma seleção forte para não desapontar no Chile. Entre os 19 convocados nesta segunda-feira figuram quatro medalhistas olímpicos - Rafaela Silva (até 57kg), Ketleyn Quadros (até 63kg), Daniel Cargnin (até 73kg) e Rafael "Baby" Silva (acima de 100kg).