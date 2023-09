Série B - Resultados da 28ª rodada: Vila Nova-GO 1x1 Ponte Preta, ABC 0x1 Sport, Criciúma 2x1 Mirassol, Botafogo-SP 1x0 Atlético-GO, Sampaio Corrêa 2x0 Chapecoense, Juventude 3x1 CRB e Guarani 3x0 Tombense. Série C - Pela terceira rodada do Grupo A do quadrangular final jogaram, no sábado, São Bernardo 1x1 São José. Com o resultado, a equipe gaúcha se mantém na lanterna do grupo, com 1 ponto ganho em três jogos disputados. Série D - Após empate em 0 a 0 no jogo de ida, o Ferroviário-CE derrotou a Ferroviária-SP por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Presidente Vargas, e conquistou o título da competição. Com esse resultado, a equipe de Fortaleza é a primeira a conquistar o bicampeonato do torneio. Fórmula 1 - Carlos Sainz confirmou o grande final de semana com vitória no Grande Prêmio de Cingapura deste domingo ao dominar a corrida praticamente de ponta a ponta. O espanhol foi muito inteligente e conseguiu terminar sem maiores sustos, apesar da pressão da Mercedes nas voltas finais. Lando Norris e Lewis Hamilton completaram o pódio, o último graças à batida de George Russel na volta derradeira. Max Verstappen terminou em quinto. Stock Car - Disputada no Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, a oitava etapa da competição foi marcada por diversas campanhas de ajuda às vítimas dos temporais que devastaram cidades do interior gaúcho. Na pista, Gabriel Casagrande, da A.Matteis Vogel, dominou a primeira prova, enquanto Átila Abreu, da Pole Motorsport, venceu a segunda em grande embate contra Ricardo Zonta. Vôlei - Após bater a Argentina com facilidade, a seleção brasileira feminina de vôlei atropelou o Peru, na madrugada deste domingo, em Tóquio, por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/15. A partida foi válida pelo Pré-Olímpico. Tênis - O Brasil está de volta aos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis. No sábado, Rafael Matos e Felipe Meligeni ganharam o jogo de duplas por 2 a 1, fechando a série em 3 a 0. Na sexta, Thiago Monteiro e Thiago Wild já haviam vencido suas disputas.