Bragantino vence o Grêmio em jogo com gol contra bizarro e cola no G4

O Red Bull Bragantino venceu o Grêmio por 2 a 0, nesta quinta-feira (14), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

João Pedro (contra) e Vitinho marcaram os gols da equipe paulista no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O Bragantino ainda marcou mais dois gols, com Eric Ramires e Sorriso, mas que foram anulados por impedimento.

Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 39 pontos e assumiu a 5ª colocação na tabela. O número é o mesmo de Flamengo e Grêmio, que estão no quarto e terceiro lugar, respectivamente, mas que aparecem à frente por conta do número de vitórias (11 e 12, contra 10).

O Bragantino volta a campo na próxima terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), quando visita o América-MG, no Independência, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, encara o Corinthians, na Neo Química Arena, às 21h, na segunda-feira (18), em duelo atrasado pela 15ª rodada.

O JOGO

O primeiro tempo foi equilibrado em campo, mas não no placar. O Bragantino abriu o marcador com um gol contra de João Pedro, aos 19 minutos. Após sobra de bola no lado esquerdo, Vitinho bateu para o meio, e o lateral, caído, tentou cortar com a cabeça, mas tocou contra o próprio gol.

Ainda no primeiro tempo, Vitinho ampliou o placar para o Massa Bruta aos 46 minutos, aproveitando rebote de Grando após boa finalização de Helinho.

O Grêmio teve duas grandes chances para marcar na primeira etapa, com Suárez e Reinaldo, mas não conseguiu converter em gol.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino controlou a partida e não foi ameaçado pelo time gaúcho, que se mostrou cansado e sem forças para pelo menos descontar o placar.